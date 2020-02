Retroscena Lazio-Inter: all'intervallo ha parlato Milinkovic

Il centrocampista serbo ha preso parola nello spogliatoio all'intervallo di Lazio-Inter.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 12:49 | aggiornato 18/02/2020 12:52

La Lazio continua a sognare e a volare. Dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sull'Inter nel posticipo domenicale della 24esima giornata di Serie A, i biancocelesti hanno superato proprio i nerazzurri in classifica e sono rimasti a -1 dalla Juventus capolista con 57 punti. Uno dei protagonisti assoluti del successo sulla squadra di Conte è stato Sergej Milinkovic-Savic, autore del gol vittoria e di una prestazione mostruosa. Ma il serbo non è stato decisivo solo in campo.

Come racconta Il Corriere dello Sport, il Sergente avrebbe preso in mano la situazione all'intervallo, quando l'Inter era avanti 1-0 grazie alla rete di Ashley Young arrivata nel finale della prima frazione di gioco. Mentre Inzaghi discuteva con il suo staff su possibili modifiche tattiche da apportare nella ripresa, l'ex Genk si è alzato in piedi e davanti ai suoi compagni ha detto:

Forza ragazzi, questa la vinciamo. Torniamo su e ribaltiamo il risultato, è già successo con la Juventus

Parole diventate realtà. Come contro la Juventus, rimontata sempre grazie a una sua rete, la Lazio è entrata nel secondo tempo vogliosa di vincere e ha raggiunto l'obiettivo.