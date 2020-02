Premio Laureus, a Messi e Hamilton il titolo di "Sportivo dell'Anno"

Per la prima volta in 20 edizioni del Premio Laureus, il titolo principale viene assegnato a pari merito a due sportivi.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 08:56 | aggiornato 18/02/2020 09:01

Lionel Messi e Lewis Hamilton hanno ricevuto il premio Laureus "Sportivo maschile dell'anno". All'evento, tenutosi a Berlino, non c'era il fuoriclasse del Barcellona che ha però ringraziato tutti tramite un video in cui ha dichiarato:

Volevo essere presente per ciò che il premio rappresenta, ma non ce l’ho fatta. Vorrei comunque ringraziare l’Academy per avermi dato questo titolo davvero speciale. Sono onorato di essere il primo a vincerlo da sportivo che pratica uno sport di squadra, e non individuale come i precedenti. Ringrazio i miei compagni e i tifosi che mi supportano

È la prima volta in 20 edizioni del Premio Laureus che il titolo principale viene assegnato a pari merito. Messi mette in bacheca questo riconoscimento dopo aver vinto nel 2019 il Pallone d'Oro e il premio FIFA The Best.