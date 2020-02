Il ragazzo sarà in campo tra massimo sette giorni e non si esclude che possa essere disponibile già col Brescia

Ancelotti lo aveva distrutto del punto di vista dell’autostima, gli aveva tolto tutte le certezze. A Napoli non ha fatto bene, altrimenti non sarebbe stato esonerato. Preferisco non parlare dei rapporti tra l’allenatore e i calciatori, ma devo dire che tanti giocatori sono stati annientati da Ancelotti

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK