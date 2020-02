Locatelli: "Il Milan non credeva in me. Futuro? In una grande squadra"

Locatelli: "Il Milan non credeva in me. Futuro? In una grande squadra"

Quando sono entrato ho pensato che finalmente fosse arrivata un'occasione. Ero tranquillo perché in questi mesi avevo lavorato bene. Poi una volta che si entra in campo quello che fai dipende tanto da te. L'esordio è il coronamento di un sogno e di momenti di lavoro importanti, ringrazio tutto lo staff e i miei compagni che ogni giorno mi aiutano. Mi fa molto piacere dedicare questa partita ai miei nonni, che mi accompagnavano a Milanello da quando avevo 6 anni e hanno l'abbonamento allo stadio. Saranno sicuramente felici, sono molto contento

Al termine di Milan-Torino, match della 24esima giornata di Serie A, ha parlato così a Sky Sport il difensore rossonero classe 1999 Matteo Gabbia, all'esordio assoluto nel massimo campionato italiano (il debutto in prima squadra risale al 24 agosto 2017, partita del terzo turno preliminare di Europa League vinta 1-0 in casa dello Skendija):

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK