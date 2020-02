Melandri e la simpatia per l'Inter: "Facile tifare per chi vince..."

Le parole dell'ex pilota che commenterà la MotoGP per DAZN.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 15:08 | aggiornato 18/02/2020 15:13

L'ex pilota Marco Melandri, che commenterà le gare di MotoGP per DAZN, ha rilasciato un'intervista a Goal in cui ha parlato della sua simpatia per l'Inter e non solo:

Perché proprio l'Inter? Perché tifare le squadre che vincono è troppo facile. Tutti tifavano sempre chi vinceva, era scontato. A me piace soffrire. E poi Zanetti mi è sempre piaciuto. Vorrei provare a portare in moto Javier Zanetti, nelle piste più piccoline, dove non c'è confusione. È una cosa che mi piacerebbe fare portare in pista personaggi che non c'entrano con il mondo delle moto. Mi piacerebbe portare anche Vieri e Marchisio, o personaggi come Nek ad esempio, che è un grande appassionato. A marzo porterò Ignazio Moser

Poi parla del nipote che ha appena firmato per l'Inter: