Vittima di insulti razzisti nel match contro il Vitoria Guimaraes, l'attaccante del Porto Moussa Marega ha parlato a RMC Sport di quanto successo:

I miei compagni non hanno capito al momento e hanno provato a calmarmi di modo che non facessi un grave errore. Ma quando ho detto che non era possibile, hanno capito. Il mio allenatore ha reagito come mi aspettavo. Ha provato a calmarmi, ma mi ha lasciato uscire. Dovremmo fermare sempre le gare quando succedono queste cose, sarebbe un gesto forte da parte degli arbitri e delle leghe. Le campagne come "No al razzismo" o altro sono cazzate, sono solo per le foto, sono inutili. Mi sono sentito una me**a. È stata un’umiliazione, mi ha toccato molto. Quando sono tornato a casa ho visto mio figlio e ho sorriso di nuovo. I messaggi di supporto che ho ricevuto mi hanno dato forza. Ringrazio chi lo ha fatto