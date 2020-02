I Reds hanno trionfato al Wanda Metropolitano a giugno 2019, oggi ci tornano per gli ottavi di finale con l'Atletico Madrid: Klopp può vincere la settima?

L'effetto è stato diverso dal solito, quando la squadra è tornata a calcare quel terreno di gioco già tastato a giugno dello scorso anno. Lunedì sera, il Liverpool è atterrato a Madrid e si è diretto immediatamente al Wanda Metropolitano, stadio dell'Atletico Madrid, avversario negli ottavi di finale in programma martedì alle 21 ore italiane. Ma soprattutto, è lo stesso stadio in cui i Reds hanno sollevato la loro sesta Champions League soltanto 8 mesi fa.

La squadra di Klopp torna dove ha vinto la finale contro il Tottenham e lo fa con uno spirito estremamente lontano dalla sazietà: il Liverpool sta dominando la Premier League con 25 vittorie ed un solo pareggio in 26 partite di campionato. Soltanto il Manchester United ad Old Trafford è riuscito a fare punti contro la capolista, che vanta 25 punti di vantaggio sul Manchester City secondo in classifica e, con questo ruolino, potrebbe festeggiare già a metà marzo un titolo che nel Merseyside manca da 30 anni.

Dall'altra parte, un Atletico Madrid in crisi. Fuori a sorpresa dalla Copa del Rey, un destino toccato anche a Real Madrid e Barcellona, ma il momento negativo si amplifica in campionato con delle prestazioni e dei risultati che hanno reso i colchoneros meno competitivi rispetto alle ultime stagioni. Il rischio è che il ciclo di Diego Simeone sia arrivato al termine: la fase ad eliminazione diretta della Champions League, contro un avversario del genere, può essere il colpo di grazia.

L'Atletico Madrid ci metterà grinta, ma dall'altra parte c'è la squadra campione d'Europa e del Mondo in carica. Il Liverpool ha dimostrato di essere una macchina perfetta battendo tutte le squadre della Premier League almeno una volta in stagione. In Champions League, in un girone non particolarmente comodo, è riuscito a conquistare il primo posto pur avendo concesso 4 punti su 6 al Napoli, unica squadra che ha battuto i Reds durante questa stagione.

Il gioco di Klopp non è esattamente una novità, sia per il calcio inglese sia per quello europeo: proiezione verticale, giro palla ad altissima intensità, un coefficiente di difficoltà altissimo in tutti i dettagli della transizione offensiva. La novità con cui ha vinto la Champions League 2018/2019 è stata lo spostamento del fulcro del gioco dai centrocampisti agli esterni bassi: Robertson e Alexander-Arnold, indubbiamente la miglior coppia di terzini del momento, sono diventati i registi della squadra, lasciando al trio di centrocampo il mero compito di interdizione e appoggio prima di cercare la profondità per Salah, Manè o Firmino.

Quest'anno la musica non è cambiata, ma il Liverpool ha implementato il gioco con un'aggiunta di qualità in mezzo al campo. La manovra passa più spesso dalla mediana, Fabinho e Keita giocano nello stretto ma riescono anche ad allungare i reparti avversari. Henderson, stando ai tifosi ma anche e soprattutto a quanto si vede in campo, è addirittura il principale candidato per il titolo di Player of the Year nell'attuale Premier League. Un miglioramento talmente netto, quello del capitano, al punto da scavalcare nelle preferenze un idolo come Salah, un Manè che è diventato il vero valore aggiunto dell'attacco e un Firmino decisivo come non mai con i suoi assist.

Da Alexander-Arnold e Robertson a Henderson: il capitano del Liverpool rappresenta l'ennesimo, incredibile upgrade dei Reds

Una squadra già di altissimo livello nel 2018 con l'arrivo di Van Dijk e la finale di Champions League persa con il Real Madrid, migliorata con Alisson fino al trionfo europeo e mondiale nel 2019 e, adesso, pronta a sfatare il tabù della Premier League nel 2020. Senza dimenticare la riconferma in Champions: nessuna squadra, in questa stagione, ha convinto più di un Liverpool affamato, palesemente superiore al resto d'Inghilterra e già detentore del titolo continentale.

Un credo tecnico-tattico come quello di Klopp si scontrerà con quello di Simeone, simile per intensità ma totalmente opposto per costruzione e mole di gioco costruita. Il momento delle due squadre rende l'ottavo di finale sbilanciato verso Anfield, ma rischia di diventare più equilibrato del previsto. Anche per questo, e non solo per il naturale percorso della competizione, il bis in Champions League del Liverpool passa anche dalla serata di Madrid, come nel giugno del 2019 ma in un momento diverso della stagione. Finora, i presupposti per restare sul tetto d'Europa sembrano esserci tutti.