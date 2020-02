Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui ha affrontato diversi argomenti, a cominciare dal sogno Scudetto:

La verità è che ci chiedono di rompere il monopolio della Juve, di battere l’Inter. Tifano per noi tutti quelli che non tifano Juve e Inter. Scudetto? Me lo chiedono al telefono da Milano, dal Sud… Io penso alle cose concrete, non ai sogni. La Lazio è una famiglia. E le racconto una cosa: molti di loro si frequentano tanto fuori dal campo e si divertono insieme. Mi chiamano per raccontarmi gli scherzi che si fanno. In pratica sono un loro confidente, oltre che pater familias. Quello che mi sorprende di questo gruppo è che non vige il "mors tua, vita mea", sembrano in competizione solo con gli avversari e non con il compagno che gioca. E questo deriva dalle scelte e dalla gestione nuova di Inzaghi