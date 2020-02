Kondogbia: "All'Inter sono cresciuto tanto, Spalletti voleva restassi"

Le parole del centrocampista del Valencia nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 14:19 | aggiornato 18/02/2020 14:24

Alla vigilia di Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di Champions League, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista dell'Inter Geoffrey Kondogbia, oggi di proprietà del club spagnolo:

All’Inter sono cresciuto come calciatore e come uomo. Il secondo anno è stato difficile, tanti cambi in panchina con De Boer, Vecchi e Pioli, un ambiente complicato, ma l’esperienza mi è servita. Mi rimane qualche amico come Brozovic, Handanovic e Ranocchia. Spalletti mi mandò un messaggio dopo la mia partenza. Una foto con dedica. Diceva più o meno: "In bocca al lupo, ma te ne pentirai". Ma il suo era un gesto di affetto fatto in modo scherzoso. Io mi trovavo benissimo con Spalletti e l’allenatore voleva che restassi, però io avevo già preso la mia decisione

Sull'Atalanta:

È vero che magari noi abbiamo più esperienza in Champions League, però loro hanno la libertà offerta dal non avervi mai partecipato e di voler arrivare lontano. L’ho vissuto col Monaco. Eravamo giovani, inesperti e senza nulla da perdere. Sarà molto difficile per entrambi e molto interessante. Chi passa può essere la sorpresa. Ultimamente c’è sempre una sorpresa: l’Ajax, il Monaco, il Tottenham. Bisogna crederci, perché questa sfida è aperta

Sulla differenza tra Liga e Serie A: