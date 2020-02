"La Juventus dovrebbe avere dieci punti in più delle sue avversarie in campionato". Queste le parole pronunciate giorni fa dal tecnico del Liverpool Jurgen Klopp. Che è tornato su quest'argomento nella conferenza stampa di presentazione dell'ottavo d'andata di Champions League contro l'Atletico Madrid:

Non volevo assolutamente mettere pressione a Maurizio Sarri, non faccio giochetti mentali. Lo rispetto troppo e mi fa piacere quando dice che sono divertente. Ma la gente mi fa delle domande e spesso sembra come se io non pensassi prima di parlare, il che succede… Capita che io dica cosa che non devono essere prese troppo seriamente. Mi sono solo chiesto come mai la Juventus non avesse ancora 10 punti di vantaggio in campionato. Non potrei mai dire certe cose. Ho visto Lazio-Inter, ed è questo il motivo. L’Inter è tornata a giocarsela, la Lazio sta facendo la stagione della vita ed è chiaro che sia difficile