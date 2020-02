Il capitano bianconero ha chiesto di scendere in campo in una partitella in settimana per prepararsi: punta allo scontro diretto del 1 marzo.

di Daniele Minuti - 18/02/2020 11:12 | aggiornato 18/02/2020 11:17

La nota più lieta della vittoria della Juventus contro il Brescia di domenica è stato il rientro in campo di Giorgio Chiellini, che mancava dalla prima giornata di campionato per via dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio subito lo scorso 30 agosto.

Naturalmente il capitano dei bianconeri non può essere al meglio ma subito dopo il gol del 2-0 di Cuadrado, Sarri lo ha inserito per fargli riassaporare il clima partita e fargli prendere l'ovazione dei suoi tifosi presenti all'Allianz Stadium.

Ma il rientro fra i convocati di Chiellini potrebbe essere più importante di quanto si creda, visto che nel prossimo impegno della Juventus contro la SPAL sarà lui l'unico difensore centrale in panchina per via della squalifica di Bonucci. Situazione che non lo spaventa, dato che il giocatore avrebbe già messo nel mirino lo scontro diretto con l'Inter.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Chiellini spera di riuscire a scendere in campo durante la settimana per un'amichevole con l'Under 23 o l'Under 19 in modo da mettere minuti nelle gambe ed essere addirittura candidabile per giocare nel big match del 1 marzo.

Organizzare la partitella non sarà facile visti gli impegni delle formazioni giovanili ma pur di permettere al difensore di tornare in forma più velocemente si farà questo sforzo. Sarà possibile vederlo dal primo minuto contro l'Inter? Difficile, visto che Bonucci tornerà dalla squalifica per riformare la coppia con De Ligt (sostanzialmente quella titolare) e che non si vogliono correre troppi rischi dopo un grave infortunio subito a 35 anni.

Ma se c'è una cosa che a Chiellini non è mai mancata è la grinta, motivo per cui farà di tutto per presentarsi nelle migliori condizioni possibili alla sfida contro la squadra allenata da Conte. Nella speranza di poter aiutare i suoi compagni non solo fuori dal campo.