Il curioso episodio è avvenuto nel match tra Colo Colo e Universidad Catolica.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 17:43 | aggiornato 18/02/2020 17:48

Continua purtroppo il clima di estrema tensione in Cile, dove le proteste popolari per la situazione politica continuano a imperversare sul mondo del calcio. Ne ha fatto le spese pure la partita tra Colo Colo e Universidad Catolica, che è stata sospesa al 35' del secondo tempo a causa degli incidenti provocati dalla tifoseria di casa (sul risultato provvisorio di 2-0 in favore degli ospiti).

In un momento così complicato, il portiere Matias Dituro, dell'Universidad Catolica, è riuscito comunque a strappare un sorriso, con una reazione che è inevitabilmente diventata virale.

Quando alcuni sostenitori hanno lanciato in campo anche uno smartphone, lui lo ha raccolto e ha finto di rispondere al telefono, passando poi lo stesso oggetto al suo capitano, come se la "chiamata" fosse per lui. Un bel modo per rispondere con ironia e leggerezza a un clima davvero sempre più pesante, che sta mettendo in ginocchio il calcio cileno.