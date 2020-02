Protagonista dell'episodio Nicolas Mancilla, che ha tirato col piede la propria scarpetta verso Nicolas Orellana.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 17:27 | aggiornato 18/02/2020 17:32

Nelle partite di calcio in Sudamerica la tensione è sempre ai massimi livelli, può accadere di tutto. Anche che un giocatore decida di lanciare una scarpa al suo avversario, nel tentativo di fermarlo, stordirlo, o quantomeno distrarlo.

È quello che è accaduto nel campionato cileno, durante la gara tra Union Española e Audax Italiano. Il difensore della squadra di casa, Nicolas Mancilla, ha infatti lanciato con il piede la sua scarpa in direzione di Nicolas Orellana, involato verso la porta.

Per difendere la propria area di rigore, il calciatore ha ben visto di provare il tutto per tutto, ma (fortunatamente per Orellana) non è riuscito a centrare il bersaglio, che ha proseguito la sua corsa e calciato in diagonale di sinistro, facendo terminare la conclusione a lato. Il comportamento scorretto di Mancilla è stato però notato dall'arbitro, che ovviamente lo ha ammonito una volta conclusa l'azione.