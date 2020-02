Sfida tra i due bomber del futuro: il norvegese, che ha giocato la prima parte di stagione a Salisburgo, incrocia l'erede designato di Messi e CR7.

di Andrea Bracco - 18/02/2020 10:52 | aggiornato 18/02/2020 10:57

Quando a dicembre i Red Bull Salisburgo abbandonarono la Champions League, in molti pensarono che fosse un peccato perdere una delle proposte calcistiche più innovative del momento proprio nella fase più calda della massima competizione continentale per club. La squadra di Jesse Marsch, pur arrivando terza nel proprio girone, a tratti è riuscita a mettere sotto sia Liverpool che Napoli, sfoderando alcune prestazioni di spessore assoluto. A fare la fortuna dei Tori, in particolare, ci ha pensato Erling Braut Haaland, centravanti norvegese classe 2000 che, durante la sessione invernale di mercato, si è trasferito al Borussia Dortmund.

Un affare importante, costato circa 45 milioni di euro complessivi tra cartellino, bonus e commissioni varie. I gialloneri sono riusciti a battere la concorrenza di parecchie big d'Europa, andando così ad assicurarsi quello che, ormai trasversalmente, viene considerato l'attaccante del futuro. L'impatto di Haaland in Germania è stato immediato: nelle prime 5 partite disputate con la nuova maglia, la punta scandinava ha messo a segno 8 gol, battendo ogni sorta di record di precocità. Inoltre, come se non bastasse, Haaland ha evidenziato anche una grande cattiveria sotto porta, maturando statistiche clamorose dal punto di vista dell'efficacia offensiva.

Il suo contributo alle sorti del Borussia Dortmund era comunque scontato, soprattutto dopo aver visto come il ragazzo di Molde aveva cominciato la stagione, ovvero sfondando quota 20 gol col Salisburgo e, di questi, mettendone a segno addirittura 8 in 6 partite di Champions League. Un predestinato, che adesso sogna di alzare - anche se sarà complicato - di alzare la coppa dalle grandi orecchie. Infatti, il BVB sarà impegnato contro il PSG, club nel quale gioca l'altra grande stella del calcio mondiale, ovvero Kylian Mbappé. I due si ritroveranno contro già nella serata di martedì. E, sicuramente, daranno vita a una sfida memorabile.

C'è grande attesa per la sfida tra Borussia Dortmund e PSG di Champions League, che metterà a confronto Mbappé e Haaland: il francese dev'essere decisivo nell'assalto al titolo, vera ossessione della compagine parigina

Fenomeni a confronto: Haaland e Mbappé si sfidano in Champions League

Haaland, proprio come Mbappé, è stato in grado di scalare le tappe in pochissimo tempo, basti pensare che solo nel mese di gennaio del 2019 il norvegese veniva acquistato per 5 milioni di euro dal club austriaco, che lo strappò al Molde quando il ragazzo era praticamente uno sconosciuto. Dopo aver avuto il primo assaggio con i grandi, la punta classe 2000 si è preso con forza una maglia da titolare. La cosa che più impressiona di Haaland è la capacità con la quale sa trovare la via del gol, un rapporto - quello con la porta avversaria - che si è sviluppato in maniera rapida ed efficace. Il norvegese sa fare tutto e, soprattutto, segna sfruttando qualsiasi fondamentale a propria disposizione.

Quasi come Mbappé, anche lui esordiente di lungo corso che, nel PSG, è già diventato un leader silenzioso. La sua bravura nel trascinare la squadra si è già percepita più volte, visto che l'ambiente parigino da anni è una polveriera pronta a esplodere senza preavviso. I casi legati a Cavani e Neymar hanno scosso la piazza, che per tutta risposta si è affidata al 22enne di Bondy, cresciuto in un sobborgo povero della capitale transalpina e sbocciato nelle giovanili del Monaco. Proprio grazie al suo incontro con Leonardo Jardim, suo primo mentore, Mbappé ha avuto modo di imporsi all'attenzione generale.

Nella sua prima stagione giocata da titolare, il campioncino francese ha aiutato i monegaschi ad approdare in semifinale di Champions League, poi persa contro la Juventus. Questo suo exploit, chiaramente, lo ha messo sin da subito in vetrina: nell'estate del 2018 Liverpool, Real Madrid e Barcellona imbastirono un'asta di mercato furibonda per assicurarselo, ma alla fine a spuntarla fu il PSG, capace di strappare un assegno da 145 milioni riuscendo, inoltre, ad accordarsi con il Monaco per aggirare i paletti del Fair Play finanziario. Nel frattempo, in quei giorni, Mbappé si laureava campione del mondo con la Francia di Deschamps, dove ha trovato subito un posto (quasi) fisso nel ruolo di scudiero di Griezmann.

A 22 anni appena compiuti, il talento parigino si sta avviando a toccare le 200 presenze da professionista, una cifra impressionante che, in proiezione, potrebbe consentirgli di dominare per parecchi anni a venire. La sfida con Haaland sarà un test per entrambi, visto che - per vari motivi - tutti e due saranno chiamati a trascinare le rispettive squadre verso un quarto di finale che potrebbe aprire grandi scenari. Se da una parte Haaland, pur essendosi integrato a meraviglia, deve però dare risposte relative, dall'altra Mbappé è chiamato a essere decisivo sin da subito, viste le ambizioni del PSG. In ogni caso, cominciamo ad abituarci, perché di questi due fenomeni sentiremo parlare per parecchio tempo.