Ecco i risultati dei primi due match degli ottavi di finale.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 22:51 | aggiornato 18/02/2020 23:04

Non c'è nulla di meglio, nulla di più dolce di quel suono per un amante di questo sport. È la musichetta della Champions League. I teleschermi di tutto il mondo non la trasmettevano da due mesi e sette giorni, maledetta astinenza, ma la prima serata degli ottavi di finale 2019/20 non prometteva niente male: Atletico Madrid-Liverpool, Borussia Dortmund-PSG. Un antipasto prima degli impegni delle italiane (domani alle 21:00 in campo l'Atalanta a San Siro contro il Valencia, la prossima settimana Juventus e Napoli contro Lione e Barcellona).

Atletico Madrid-Liverpool

Partita maledetta per Klopp al Wanda Metropolitano. Perché i Reds devono fare i conti con il loro peggior incubo: il gol a bruciapelo dell'Atletico. Lo segna Saul al 4' sugli sviluppi da calcio d'angolo, un rimpallo fortunato che fa sghignazzare il Cholo Simeone. Era proprio quello che speravano i Colchoneros.

Con l'1-0 in cassaforte, ci pensa il cholismo di Morata e compagni a girare la chiave a doppia mandata. Catenaccio e contropiede, non ci sono spazi per Salah, Manè e Firmino. Strozzati dal 4-4-2 made in Madrid. Alla fine è l'Atletico a sfiorare più volte il 2-0 in ripartenza, mentre Klopp può recriminare solo per un gol annullato a Salah (fuorigioco chilometrico). Il primo round è degli spagnoli.

Borussia Dortmund-PSG

Nella notte del suo esordio in Champions League con la maglia del Borussia Dortmund, continua a brillare la stella di Haaland. Una sentenza per Navas, bucato due volte dall'ex Salisburgo (la doppietta lo fa salire a 10 gol, primo con Lewandowski nella classifica marcatori di questa edizione del torneo). Succede tutto nella ripresa. Anzi, tutto in pochi minuti. Dopo un primo tempo equilibrato, a rompere gli indugi ci pensano i tedeschi.

Ci pensa Giovanni Reyna, per la precisione: classe 2002, altro astro nascente del cielo sopra Dortmund. Lo statunitense entra al 67', e due minuti più tardi ha già propiziato l'1-0 di Haaland con un tiro ribattuto dalla difesa e trasformatosi in assist per il fenomeno norvegese. Risponde al 75' il PSG. Con il solito Neymar, servito a tu per tu con Burki dal solito Mbappè. Niente di nuovo. Come quello che accade un altro paio di minuti dopo, altra perla di Haaland. Assist di Reyna, sinistro all'incrocio dell'enfant prodige. Passa 2-1 il Dortmund (che trema come il legno colpito da Neymar all'81'), ma il gol subito in casa potrebbe pesare al ritorno.

I risultati dei primi due ottavi di finale

Atletico Madrid-Liverpool 1-0 (Ritorno 11/3)

Borussia Dortmund-PSG 2-1 (Ritorno 11/3)