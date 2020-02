Presente a Berlino alla cerimonia dei Laureus Awards, l'ex allenatore della Juventus Fabio Capello ha commentato così l'esclusione del Manchester City dalle coppe europee per non aver rispettato il Fair Play Finanziario:

Poi sulla corsa Scudetto in Serie A:

La sorpresa è che la Juventus abbia 10 punti in meno rispetto allo scorso anno, per questo i rivali sono più vicini. Ci sono stati un po’ di problemi, qualche pareggio, i competitor sono agguerriti. La Lazio è la vera sorpresa, si pensava potesse far bene ma non in questa maniera. L’Inter ha momenti da grande squadra e poi momenti in cui si perde un po’. Sarà una lotta difficile fino all’ultimo momento. Se uno è convinto e ha la testa a posto e si è creato un gruppo senza divisioni ha raggiunto un grande obiettivo