Il centrocampista tedesco a giugno lascerà definitivamente la Juventus, lo comunicano i due club.

di Redazione Fox Sports - 18/02/2020 23:30 | aggiornato 18/02/2020 23:41

La giornata perfetta di Emre Can: riscatto (in tutti i sensi) e vittoria. Il tedesco ha due motivi per sorridere, l'ultimo in ordine cronologico è il successo per 2-1 sul PSG nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'ex Juventus era lì, titolare in mezzo al campo, come sempre dal 31 gennaio in poi. Come quasi mai con Sarri in panchina. Sportellate, quantità e qualità. Gli sono bastate meno di tre settimane per convincere il Borussia Dortmund a riscattarlo dai bianconeri.

Ufficiale: Emre can riscattato dal Borussia Dortmund

È ufficiale: dal prossimo giugno, Emre Can diventerà a tutti gli effetti un giocatore del club tedesco. I gialloneri hanno tagliato corto, convinti in tempi record dal giocatore. A dare la notizia sono le due società coinvolte: