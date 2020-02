Il numero 1 del club blaugrana ha replicato alle voci riguardanti il presunto pagamento della I3 Ventures per screditare tesserati in rete: "Solo monitoraggio, andremo in tribunale".

Il Barcagate continua a destare scalpore in Spagna. Dopo le accuse comparse nella serata di domenica attraverso la trasmissione El Larguero di Cadena Ser, nella quale si denunciava un legame tra il Barcellona e un'impresa privata, la "I3 Ventures" al fine di screditare un gruppo di tesserati sui social network, è stato il presidente Josep Maria Bartomeu a replicare nel corso della consegna del XIV premio internazionale di giornalismo intitolato a Manuel Vázquez Montalbán.

Le parole di Bartomeu seguono la smentita ufficiale del club di ogni legame diretto con gli account curati dalla "I3 Ventures", presa di posizione alla quale la radio aveva replicato rafforzando la propria tesi e pubblicando un dossier di 36 pagine che confermava invece il legame tra l'impresa, che avrebbe ricevuto dal Barcellona un milione di euro in sei distinte tranche divise in sei rate inferiori ai 200mila euro l'una, e alcuni account di social media legati a tesserati blaugrana.

Bartomeu ha riconosciuto che la società I3 Ventures era stata incaricata dal club di monitorare i social ma ha negato ogni tipo di accusa legata a pagamenti finalizzati a screditare i tesserati del club:

Sì, è vero che alla fine del 2017 il Barça ha acquistato dei servizi di monitoraggio per diverse aree del club sui social network come fa la stragrande maggioranza delle squadre di calcio. Non abbiamo però mai incaricato nessuno di gettare fango sull'immagine altrui previo pagamento: che si tratti di un giocatore, un ex giocatore o di politici, manager, presidenti o ex presidente. Questo è assolutamente falso.

Barcellona, c'è anche Messi tra i giocatori citati da Cadena Ser

Barcellona, la difesa di Bartomeu: "Agiamo con tranquillità e responsabilità"

Stando al dossier diffuso da Cadena Ser, tra i tesserati del Barcellona nei confronti dei quali sarebbero stati trasmessi messaggi negativi ci sono Leo Messi e sua moglie Antonela, ma anche Gerard Piqué, Xavi, Carles Puyol e Pep Guardiola, al fine di metterli in cattiva luce o di creargli pressione. Secondo le dichiarazioni riportate da Mundo Deportivo, Bartomeu avrebbe rilanciato la difesa dell'immagine del club:

Alla domanda: se ci siamo incaricati di screditare le persone o le istituzioni attraverso i social network, la risposta è no e agiremo secondo la giustizia verso coloro che ci accusano di ciò.

Il Barcellona si era detto pronto a interrompere qualsiasi tipo di rapporto con la società "I3 Ventures" se fossero emerse prove concrete su quanto affermato da Cadena Ser. Che tra le "vittime" dell'azione social inseriva anche potenziali eredi per la presidenza come Victor Font, Laporta e Benedito, ma anche il presidente di Mediapro Jaume Roures, che continua a chiedere la dimissioni di Bartomeu. Il quale terminerà il mandato presidenziale nel 2021 di Bartomeu e ha anche ha esaurito la possibilità di presentarsi: al Camp Nou si parla anche per questo di elezioni anticipate.