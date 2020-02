Adam Cole conserva il titolo contro Tommaso Ciampa, decisivo il turn di Johnny Gargano.

di Marco Ercole - 17/02/2020 10:51 | aggiornato 17/02/2020 13:56

Una notte pazzesca, quella che ha regalato il wrestling WWE con NXT TakeOver: Portland. Adam Cole ha conservato la NXT Championship in un'incredibile match con Tommaso Ciampa, grazie al clamoroso intervento di Johnny Gargano (nuovo tradimento e turn heel per lui), che precedentemente era stato battuto da Finn Bálor.

E ancora i BroserWeights hanno completato il loro improbabile viaggio verso i titoli di coppia di NXT rompendo l'egemonia della The Undisputed ERA e Rhea Ripley ha ottenuto una risposta alla sua sfida a Charlotte Flair per WrestleMania 36.

NXT TakeOver: Portland

Questo e molto altro è accaduto stanotte, con match veramente spettacolari che hanno entusiasmato il Moda Center di Portland. Ecco qui di seguito tutte le WWE News, gli Highlights e le immagini ufficiali WWE di quello che è accaduto nella notte.

Kickoff

Notizie e analisi della rivalità da un gruppo di esperti, mentre NXT è pronto a prendere possesso di Portland!

Lo show di Poppy

Poppy dà avvio ufficialmente a NXT TakeOver: Portland esibendosi nei suoi singoli “Fill The Crown” e “Anything Like Me” dall'album “I Disagree,”

Keith Lee (c) vs Dominik Dijakovic

In una sfida per la North American Championship di NXT, Dominik Dijakovic tira fuori tutti i suoi sforzi nel tentativo di detronizzare Keith Lee. Alla fine, però, è il campione a confermarsi tale, riconoscendo però con grande sportività il valore del suo avversario.

Dakota Kai vs Tegan Nox

Tegan Nox e Dakota Kai non hanno perso tempo per iniziare il loro Street Fight Match. A seguire, con Dakota Kai impotente su un tavolo, Raquel Gonzalez subentra nell'incontro e fa volare Tegan Nox dalla cima del paletto, consegnando la vittoria all'avversaria.

Finn Bálor vs Johnny Gargano

Johnny Wrestling e Finn Bálor si spingono fino al limite in una resa dei conti epica a NXT TakeOver: Portland. A vincere, alla fine, è l'irlandese.

Rhea Ripley (c) vs Bianca Belair

Rhea Ripley affronta Bianca Belair per difendere la sua cintura e conquista la vittoria.

Charlotte Flair accetta la sfida per WrestleMania 36

Rhea Ripley non ha avuto molto tempo per celebrare la sua difesa del titolo femminile NXT, perché subito dopo Charlotte Flair ha colpito la campionessa da dietro e ha fissato il loro incontro per WrestleMania 36.

The Undisputed ERA (c) vs The BroserWeights

The Original Bro mette in pausa l'ingresso dei The BroserWeights per guidare l'NXT Universe in una canzoncina di scherno per Bobby Fish. Poi inizia l'incontro e Matt Riddle e Pete Dunne riescono a vincere, conquistando i titoli e ponendo fine all'egemonia della The Undisputed ERA.

Adam Cole (c) vs Tommaso Ciampa

Tommaso Ciampa esegue una manovra pericolosissima nel suo match contro Adam Cole. Ad avere la meglio è però il campione, che sfrutta l'intromissione di Johnny Gargano e il suo turn heel nei confronti dell'ex compagno di squadra.