In Europa si studia un correttivo per contrastare il trading dei calciatori. Dopo il Manchester City rischieranno anche i club italiani?

di Antonio Gargano - 17/02/2020 17:52 | aggiornato 17/02/2020 17:57

La bufera che ha colpito il Manchester City non si concluderà con la sanzione inflitta nei giorni scorsi. I campioni d'Inghilterra in carica salteranno le prossime due edizioni della Champions League e rischiano ripercussioni anche a livello nazionale. Il mancato rispetto del regolamento sulle licenze dei calciatori e sul fair play finanziario ha portato a delle conseguenze disastrose per il club, ma la UEFA ha intenzione di non fermarsi ai Citizens.

La federazione del calcio europeo, infatti, sta studiando una modifica della norma per evitare il proliferarsi delle plusvalenze fittizie. Il sistema che si sta diffondendo in Europa è quello di gonfiare, di fatto, le cifre di un accordo economico per un trasferimento, in modo da far rientrare i club nei parametri finanziari imposti dalla UEFA. In questo modo, chi è a rischio riesce ad aggirare il problema con cessioni che bilanciano economicamente una serie di acquisti da capogiro.

L'obiettivo dei vertici del calcio europeo è quello di stoppare il trading dei calciatori, estendendo così il caso-Manchester City ad altri club che hanno trovato l'escamotage per rispettare i criteri del fair play finanziario. Tanti top club potrebbero incorrere nelle stesse sanzioni della squadra di Guardiola, con il rischio di dover ridimensionare progetti e spese per le stagioni future.

Le italiane temono l'esempio del Manchester City: la UEFA studia la norma per evitare le plusvalenze fittizie

La UEFA contro le plusvalenze fittizie: al vaglio la nuova norma

Per il momento, la UEFA ha individuato solo l'obiettivo: lo studio della nuova regola è ancora in corso e non è detto che si trovi una soluzione nel breve termine. Un'analisi attenta ha bisogno di tempo e il correttivo auspicato dalla federazione potrebbe non arrivare prima della prossima finestra di calciomercato, lasciando alle plusvalenze fittizie il ruolo di zona franca per aggirare i parametri del fair play finanziario.

Finora, sotto i riflettori c'è il Manchester City, un club che fa capo allo sceicco Mansour. Le squadre maggiormente osservate dalla UEFA sono proprio quelle che dispongono di maggiore liquidità e tra queste, oltre ai Citizens, ci sono squadre che fanno riferimento alla stessa fonte economica: il PSG di Al-Khelaifi è l'altra big del calcio europeo sotto l'egida di un emiro, ma l'attenzione rischia di spostarsi anche su Real Madrid e Barcellona.

E le italiane? Stando ai primi riscontri della federazione, in Italia sono stati segnalati diversi casi di plusvalenze fittizie che hanno permesso ai club di rispettare il fair play finanziario. Finché non entrerà in vigore il correttivo del regolamento, non si conosceranno i parametri entro cui operare durante il calciomercato. L'esempio del Manchester City spaventa, ma è presto per gli allarmismi. Le squadre in lotta per un posto in Europa, in ogni caso, restano alla finestra per conoscere le prossime evoluzioni dello studio condotto dalla UEFA.