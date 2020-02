Nuova strategia di marketing in stile Premier League, lettering e numerazione saranno identici per tutti i club della massima serie.

di Antonio Gargano - 17/02/2020 16:03 | aggiornato 17/02/2020 16:08

Un metodo per eliminare problemi di visibilità in relazione a colore e template dei kit, ma soprattutto una strategia di mercato che punta ad avvicinare l'Italia alla Premier League. Dalla stagione 2020/2021, i club di Serie A utilizzeranno un font di lettering e numerazione uguale per tutti, esattamente come accade da anni nel massimo campionato inglese.

L'ipotesi è diventata realtà dopo l'approvazione dei giorni scorsi, arrivata anche grazie al confronto con gli sponsor tecnici che si occuperanno di fornire le divise ufficiali della prossima stagione. Un passo in avanti che permette di vendere un prodotto omogeneo, mantenendo intatto lo stile di ogni maglia ma regolamentando la leggibilità di nome e numero dei calciatori.

Spariranno così i caratteri partoriti direttamente dagli sponsor tecnici o addirittura dagli stessi club, come il font sulle maglie della Juventus. Inoltre, le grandi aziende dovranno adattare le proprie idee di layout alle esigenze che porteranno ad uniformare il retro delle divise ufficiali: una vera e propria frontiera del marketing tutta da studiare, disegnare e promuovere nel mondo.

Serie A 2020/2021: tutti i club dovranno uniformarsi ad un unico font per lettering e numerazione

Sui social cominciano a circolare le prime idee su quale potrà essere il font unico per tutti i club di Serie A. L'accordo raggiunto negli ultimi giorni, però, non ha ancora sciolto i dubbi su quale sarà quello ufficiale e definitivo. Una scelta che, con tutta probabilità, verrà ufficializzata a ridosso del finale di stagione, quando i top club presenteranno le nuove divise per il nuovo anno.

Non si tratta dell'unica novità per quanto riguarda la Serie A 2020/2021. Non sarà più possibile, infatti, posizionare sponsor dotati di sfondo, bensì solo loghi e scritte. In sostanza, quello che in termini grafici si definisce vettoriale: il graphic designer che si occuperà di piazzare i brand sulle maglie dei club dovrà farlo senza nessun colore in background che possa coprire il resto della divisa.

Ad esempio, il Napoli dovrà rivisitare il concept del suo sponsor ufficiale e di altri che si trovano nelle altre zone del suo kit. Il carattere unico per lettering e numerazione influirà inevitabilmente anche sugli spazi a disposizione per gli sponsor, che dunque dovranno adattarsi al nuovo regolamento a cui dovranno attenersi i club di Serie A. Inizia una nuova era di marketing nel calcio italiano, con l'auspicio di ottenere dal mercato internazionale lo stesso riscontro di cui ha beneficiato la Premier League.