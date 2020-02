La responsabilità dei risultati negativi pesa sul dirigente ex Torino, che potrebbe saltare nei prossimi giorni. Berta e Faggiano in corsa.

di Antonio Gargano - 17/02/2020 11:08 | aggiornato 17/02/2020 11:13

La panchina di Fonseca sembra rimanere stabilmente al suo posto, la scrivania di Gianluca Petrachi sta invece traballando parecchio. Il momento negativo della Roma passa principalmente dall'ufficio del direttore sportivo giallorosso, indicato tra i principali responsabili della crisi delle ultime settimane, che coincide con la fase immediatamente successiva alla sessione di calciomercato invernale.

La sconfitta contro l'Atalanta potrebbe essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il dirigente romanista è tornato da Bergamo insieme alla squadra, ma durante il viaggio è rimasto isolato e non ha comunicato con i calciatori: la ferita di Sassuolo-Roma è ancora aperta, la sfuriata nello spogliatoio all'intervallo ha lasciato strascichi pesanti nel rapporto tra le parti.

Con un clima così teso e così lontano da una risoluzione in tempi brevi, l'avventura di Petrachi alla Roma potrebbe considerarsi già al capolinea. Le ultime indiscrezioni parlano di separazione al termine della stagione, a prescindere dai risultati ottenuti e dal contratto in scadenza tra 2 anni. La situazione attuale, però, rischia di incidere al punto da anticipare un addio, che potrebbe maturare addirittura nei prossimi giorni.

Gianluca Petrachi lascia la Roma prima del termine della stagione? I possibili sostituti sulla lista del club

Petrachi lascia la Roma? I possibili sostituti del direttore sportivo

Non è escluso che tra Petrachi e la Roma si arrivi ad un accordo prima del termine della stagione. In questo modo, il direttore sportivo potrebbe valutare altre offerte, che a quanto pare non mancano e potrebbero immediatamente rilanciare la sua carriera dirigenziale. La proprietà giallorossa, in ogni caso, deve cominciare a fare i conti con il futuro, con la necessità di individuare un sostituto in tempi brevi sia per un'eventuale avvicendamento a campionato in corso, sia per la programmazione del prossimo anno.

Due nomi sembrano già essere sul taccuino del club. In cima alla lista c'è Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell'Atletico Madrid, che potrebbe lasciare i colchoneros in un momento che sembra molto vicino alla fine del ciclo di Simeone. L'ingaggio attuale si aggira intorno ai 2 milioni di euro a stagione e la Roma deve valutare anche gli aspetti economici dell'operazione: si tratta di un profilo europeo, assente dall'Italia ormai da 7 anni per sposare un top club che ha sfiorato la Champions League in due occasioni. Si tratta di una garanzia, ma anche di una spesa non indifferente. Anche la Fiorentina starebbe pensando al dirigente bresciano.

L'altro profilo è quello di Daniele Faggiano, sempre italiano ma più percorribile economicamente. Il direttore sportivo del Parma è al centro di numerosi rumors per la prossima stagione, inclusa la voce che lo vorrebbe all'Inter per via del suo rapporto privilegiato con Antonio Conte. In caso di approdo in nerazzurro, però, Ausilio lascerebbe Milano e diventerebbe un nome gradito alla dirigenza romanista.

Per la Roma è comunque una scelta da ponderare con criterio e massima attenzione, considerando gli obiettivi della stagione in corso e le ripercussioni che potrebbero avere sul campo decisioni di questo tipo. Il tutto, con la trattativa con Friedkin che prosegue a grandi passi ed un futuro da programmare senza scelte prese alla leggera.