Sceso in campo l'ultima volta nel maggio 2016, l'attaccante torna con il Banfield: in campo per un quarto d'ora, rischia di gelare il Monumental con una giocata da applausi nella gara persa di misura contro il River Plate.

di Simone Cola - 17/02/2020 17:36 | aggiornato 17/02/2020 17:40

Il mondo del calcio riabbraccia Pablo Osvaldo, centravanti italo-argentino dal talento intermittente ma talvolta accecante che nel maggio del 2016, ad appena trent'anni, aveva appeso gli scarpini al chiodo. Una decisione che aveva sorpreso molti ma che a ben guardare era in realtà nell'aria da tempo, viste le ultime stagioni contraddistinte da esperienze tanto brevi quanto burrascose con Southampton, Inter, Juventus, Boca Juniors e Porto: diretto di carattere, dotato di una personalità esplosiva, l'attaccante aveva deciso di lasciare un ambiente che aveva definito ipocrita e bigotto, in cui non si sentiva nient'altro che un numero.

Era successo dopo quella che a lungo sarebbe stata la sua ultima apparizione come calciatore, Nacional-Boca Juniors in Coppa Libertadores, 5 minuti in campo al posto del giovanissimo Pavòn, un'accesa discussione con il tecnico Barros Schelotto per una sigaretta fumata davanti a tutti i compagni e la rescissione, l'ennesima nella carriera di un calciatore che al suo meglio avrebbe potuto rivaleggiare con i più forti al mondo. Allora, nonostante le numerose offerte arrivate anche da una Serie A che non aveva mai dimenticato i lampi di cui era capace, Osvaldo aveva preferito dire basta, iniziando una nuova carriera nel mondo della musica con la rock-band Barrio Viejo.

Qualcosa è cambiato tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020, quando dopo aver parlato con il tecnico del Banfield Julio Falcioni l'ex attaccante, che non scendeva in campo da più di tre anni e mezzo, si è infine deciso a rimettersi gli scarpini per cercare un ultimo colpo di coda, un ultimo tango, in un mondo con cui ha avuto a lungo un rapporto complicato ma a cui sentiva di poter dare ancora qualcosa. Oltre un mese di allenamento con i nuovi compagni, quindi l'esordio andato in scena ieri, nel quarto d'ora finale contro il River Plate al Monumental, non certo una partita qualsiasi. La domanda sulla bocca di tutti era: avrà ancora le qualità di un tempo? O tre anni e mezzo hanno cambiato tutto?

Osvaldo ritorna in campo dopo oltre tre anni ed è subito magia

Per rispondere Osvaldo, 34 anni compiuti lo scorso 12 gennaio, ci ha messo poco più di dieci minuti. Quelli necessari per toccare i primi palloni, respirare ancora l'odore dell'erba e sentire ancora il boato del pubblico, realizzare che era tutto vero. Poi, improvviso, l'assolo: preso possesso di un pallone conteso a centrocampo, l'attaccante ha lasciato sul posto il giovane paraguaiano Rojas, incaricato di marcarlo e si è involato verso la porta del River Plate. Alzato lo sguardo, realizzato che il portiere Franco Armani era leggermente fuori dai pali e che i difensori stavano recuperando terreno su di lui, ha tentato la magia.

¡ERA PARA CERRAR EL MONUMENTAL! 😳⚽ En su regreso a las canchas, Daniel Osvaldo se la tiró por arriba a Franco Armani y casi mete un golazo tremendo

https://t.co/0U0dUR9dMe — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 17, 2020

Un pallonetto liftato, da oltre 30 metri, che ha superato il portiere ma terminato la sua corsa poco sopra la traversa, a una manciata di minuti dalla fine e con il Monumental con il fiato sospeso. Una magia che ha certificato comunque l'avvenuto ritorno di un giocatore che se sta bene ed è motivato può fare ancora la differenza, trascinando il Banfield, uno dei club più antichi d'Argentina e al momento 16esimo, verso posizioni di classifica decisamente più consone al suo passato.

Incapace di durare più di sei mesi in ognuna delle ultime cinque esperienze in carriera, Osvaldo avrebbe firmato un contratto valido fino a giugno che potrebbe poi essere successivamente esteso fino a dicembre. Senza gol addirittura dal 4 ottobre 2015 (Porto-Belenenses 4-0, sinistro su assist di Tello) il talento incompiuto non avrà forse più tempo per riscattare una carriera che in parte è stata sicuramente sprecata, ma può ancora regalare qualche gemma da incorniciare ai suoi ammiratori: l'eurogol sfiorato contro il River, in fondo, potrebbe non essere stato altro che una gustosa anteprima.