Il brasiliano potrebbe finire fuori rosa dopo essere stato escluso dall'ultima partita per scarso impegno in allenamento.

di Redazione Fox Sports - 17/02/2020 15:52 | aggiornato 17/02/2020 15:57

L'avventura di Allan al Napoli sembra destinata terminare alla fine di questa stagione. Il centrocampista brasiliano, che ha un contratto in scadenza nel 2023 e che in questa annata ha messo insieme 1 gol e 1 assist in 21 presenze, è reduce dall'esclusione dei convocati per la partita di Cagliari a causa dello scarso impegno dimostrato in allenamento durante la settimana.

Domani è un altro giorno - ha detto Gattuso in conferenza dopo la vittoria sul Cagliari - non si porta rancore, sarò il primo a incitarlo. So che in questi mesi ha avuto proposte importanti, ma questo riguarda la società. Ho voluto aspettare la fine del mercato e da oggi si va in questa direzione. Senza rancore

Come riportato da Il Mattino, Gattuso è disposto a volare pagina. Ma se Allan dovesse dimostrare nuovamente scarso impegno durante una seduta di allenamento, a quel punto il tecnico degli azzurri potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di metterlo fuori rosa. Una decisione drastica che Ringhio spera di non dover mai prendere.