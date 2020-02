Gli inizi col basket, poi l'esplosione al Racing: il portiere bianconero è la rivelazione della Serie A. Marotta, che lo aveva sondato in estate, potrebbe tornare presto alla carica.

di Andrea Bracco - 17/02/2020 09:51 | aggiornato 17/02/2020 10:07

Si chiama Juan Agustin Musso, difende i pali dell'Udinese e, nell'ultima settimana, le orecchie gli saranno fischiate parecchio. I tifosi interisti lo avranno invocato decine di volte, soprattutto quando Samir Handanovic è stato costretto a fermarsi per un fastidioso infortunio che, di fatto, gli ha impedito di giocare il derby e poi il big match di cartello contro la Lazio. Daniele Padelli, il dodicesimo nerazzurro, ha dimostrato di non poter dare le garanzie di cui Conte aveva tanto bisogno. Dopo aver commesso un paio di ingenuità contro il Milan, l'ex portiere del Torino ha limitato i danni in Coppa Italia e, all'Olimpico, ha sulla coscienza la dinamica del primo gol a causa di un'incomprensione con Skriniar.

Le sue incertezze sono costate molto care all'Inter, che adesso si mangerà le mani visto che, durante la scorsa sessione di mercato, avrebbe seriamente potuto mettere le mani su Musso. Dopo una prima stagione da titolarissimo in Serie A, l'argentino aveva dimostrato di non patire affatto l'impatto con una realtà così profondamente diversa rispetto a quella della Superliga, dove ha difeso con grandi risultati i pali del blasonatissimo Racing di Avellaneda. Anzi, l'idea originale di Marotta e Ausilio era quella di portarlo a Milano momentaneamente come secondo, in modo tale da raccogliere prontamente l'eredità dello sloveno o, come in questo caso, sostituirlo in caso di infortunio.

Mentre Padelli si preparava alla partita contro la Lazio, Musso decideva di rendere indigesto il pranzo al Verona di Juric, murando ogni tentativo dei veneti durante il lunch match della domenica. Spettacolare la sua parata su Kumbulla, che da distanza ravvicinata aveva provato a sorprenderlo con un colpo di testa forte e preciso: l'argentino, grazie ai suoi ottimi riflessi, è stato in grado non solo di fermare il centrale albanese, ma anche di mantenere la porta imbattuta all'interno di una partita che, probabilmente, il Verona avrebbe meritato di vincere. Una prestazione da 7 abbondante, che aumenta tragicamente i rimpianti dell'Inter.

Juan Agustin Musso, portiere classe 1994 dell'Udinese: l'argentino si sta rivelando come uno degli estremi difensori più forti di tutto il campionato e la prossima estate potrebbe lasciare il Friuli. L'Inter lo osserva con attezione: dopo i primi contatti di agosto, Marotta può tornare alla carica

Basket, Racing e un match analyst personale: alla scoperta di Musso

Classe 1994, originario di San Nicolas, Musso deve molto della sua crescita al basket. Sì, avete capito bene, perché prima di entrare nel vivaio del Racing, Juan aveva deciso di seguire l'imbeccata del padre, dedicandosi alla palla a spicchi. In Argentina, soprattutto dalle sue parti, si vive nel mito dei grandi cestisti che hanno fatto la storia della nazionale albiceleste e, proprio grazie al basket, il portiere dell'Udinese ha deciso che avrebbe potuto continuare a tenere per le mani un pallone, ma stavolta su un campo da calcio. Dai 14 anni in su, la sua, è stata un'escalation continua, culminata con l'esordio in prima squadra nel 2017.

Se in quel Racing lui aveva il compito di difendere i pali, segnare gol era prerogativa di Diego Milito e Lautaro Martinez. Il primo è stato un suo idolo, colui il quale lo ha convinto che sarebbe davvero potuto diventare un portiere di primissimo piano, nonché l'uomo che ne ha direttamente trattato la cessione all'Udinese, avvenuta nell'estate del 2018 in cambio di 4 milioni di euro circa. Il secondo, invece, è ancora oggi un suo grande amico e, a questo punto, anche un possibile futuro compagno di squadra. Musso, già durante la sua prima stagione in Serie A, ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a profili simili al suo.

Quest'anno ha salvato ripetutamente la panchina di Tudor prima dell'inevitabile esonero, e ancora oggi è uno dei pochi calciatori del campionato a non avere ancora saltato nemmeno un minuto di gioco. La prestazione contro il Verona è solo un'altra tacca da aggiungere a un fucile pieno zeppo di conquiste importanti. Come, per esempio, la prima presenza in nazionale, avvenuta il 26 marzo dello scorso anno, in amichevole contro il Marocco. In seguito, il commissario tecnico Scaloni lo ha chiamato come terzo portiere per la Copa America, un'esperienza che - come rivelato in un'intervista di qualche mese fa - lo ha profondamente segnato.

Pur possedendo un fisico longilineo - che gli permette di coprire al meglio l'intero specchio della porta - Musso è contestualmente anche agile e rapido nei movimenti. Inoltre, i suoi 191 centimetri di altezza lo rendono molto efficace nelle uscite alte. Ma il suo segreto è un altro, e va ricercato nel grande lavoro extracampo effettuato con un match analyst personale, che ogni settimana gli ripropone gli highlights delle sue partite, sottolineandone errori e cose positive:

Adotto questo metodo da tempo e trovo che mi abbia aiutato molto a migliorare. Analizziamo gli errori e li correggiamo, così la partita successiva so cosa devo evitare di fare.

Oggi il suo cartellino vale almeno 15 milioni di euro, ma l'Udinese potrebbe decidere di metterlo all'asta al miglior offerente per spuntare così una cifra maggiore. E, a quel punto, non è più così scontato che l'Inter possa essere la sua destinazione futura. Marotta è avvisato.