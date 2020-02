Monza, arbitro donna aggredita da allenatore e tifoso

Una pagina vergognosa di calcio dilettantistico. Ci troviamo a Monza, dove è in corso la partita di Under 15 femminile tra Real Meda e Rivazzanese. Quando l'arbitro, una ragazza di 16 anni, sta per decretare la fine del match, una giocatrice del Real Meda insacca la palla. Il gol, convalidato dalla direttrice di gara, arriva durante il secondo dei tre fischi previsti.

È successo in Brianza al termine della partita di Under 15 femminile tra il Real Meda e la Rivazzanese.

