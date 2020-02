A UFC Rio Rancho abbiamo visto una prestazione a tratti inguardabile nel corso del co-main event della serata. Ho voluto parlare di tre fighter leggendari che rappresentano la categoria dei duri a morire, ma che stanno lentamente diventando l'ombra di sé.

di Giovanni Bongiorno - 17/02/2020 17:55 | aggiornato 17/02/2020 18:00

Anderson Silva. BJ Penn. Diego Sanchez. Fighter che ci hanno fatto emozionare, sognare, urlare. E che non si sono mai rassegnati al fatto che il loro tempo fosse finito. Sia chiaro, il pezzo che andrete a leggere non vuole essere di aspra critica verso dei combattenti che hanno dato tutto all'interno della gabbia ottagonale e non solo, ma più che altro di ragionamento su un sistema che non vuole (e forse non può) obbligare i combattenti ad un ritiro forzato.

I tre fighter sopracitati, che ci serviranno da esempio, sono tutti leggende delle MMA ed hanno sempre combattuto da protagonisti, in particolare in UFC. Hanno in comune il fatto di essere stati sul tetto del mondo (o quasi, per quanto riguarda Sanchez) e di non aver mai accettato la condanna che Padre Tempo riserva a tutti, nessuno escluso. È possibile ovviamente citare fighter che fanno da contraltare a questa mania, come ad esempio Dan Henderson e Randy Couture, longevi fighter che hanno combattuto fino a quasi 50 anni riservando comunque prestazioni altamente rispettabili.

La differenza, appunto, con i fighter di cui sopra, è che i primi non riescono più ad esprimere prestazioni sufficienti. Capire quand'è il momento di fermarsi dev'essere un'operazione difficilissima e sofferta, specie per atleti abituati a dominare i propri avversari, passati in breve tempo da spauracchi a macchiette, a "materassi". Le commissioni atletiche, a meno che non ci fossero problemi di natura salutare irrisolvibili, non si sono mai espresse in favore di ritiri forzati ed anche questo punto può essere importante. I team che dovrebbero supportare gli atleti non si esprimono in merito, forse per paura di essere abbandonati in favore di altri, forse perché si ostinano a credere, tanto quanto i fighter, che il tramonto non sia ancora arrivato. Quali possono essere le cause? L'aumento delle borse? Il graduale concepimento della disciplina come sport ormai socialmente accettato? La voglia di dimostrare di poter essere ancora atleti validi?

Georges St. Pierre entra nell'arena indossando il suo tipico gi bianco

MMA: perché certi fighter non accettano il momento del ritiro?

In media stat virtus. La virtù sta in mezzo. È una locuzione latina che ci aiuta ad introdurre il discorso su Georges St. Pierre. In favore sempre e comunque di uno sport pulito, capace di mettere in scena prestazioni lodevoli e leggendarie, GSP capì, dopo una carriera sempre al massimo livello, che era arrivato il momento di smettere. E lo capì prima di confrontarsi con il proprio fisiologico tracollo. Nel novembre 2013, "Rush", uno fra i più grandi artisti marziali misti di sempre, se non il più grande, appendeva i guantini al chiodo dopo una prestazione sottotono ed una vittoria risicatissima ottenuta per decisione non unanime contro Johny Hendricks.

Hendricks era un wrestler dotato di un mancino mortifero capace di mettere KO quasi tutti i suoi avversari. Prima dei numerosi ban da parte di USADA di vari protocolli, Hendricks era solito dominare la divisione dei pesi welter e diede a Georges quello che fu il suo match più difficile, seppur vinto dal canadese. Quest'ultimo, al termine del match, non esitò a dire di aver bisogno di un periodo di pausa prolungato, senza escludere il ritiro definitivo, che spezzerà soltanto in favore di un match altamente lucrativo contro Michael Bisping avvenuto quattro anni dopo, nel novembre 2017 e vinto proprio da St. Pierre, il quale conquistò, seppur simbolicamente, la cintura dei pesi medi.

St. Pierre è l'esatto esempio della comprensione del momento che si sta attraversando nel corso di una carriera illustre. L'opposto di un suo altrettanto celebre collega, considerato fino a qualche anno fa il miglior fighter in circolazione: Anderson Silva. Come i sopracitati Penn e Sanchez, Silva non è riuscito a capire, o forse ad accettare, che il momento di smettere era arrivato. Che il divertimento in gabbia forse poteva non valere la pena di accumulare così tante sconfitte contro fighter che non avrebbero nemmeno potuto pensare di stargli davanti, fino a qualche anno prima. Silva oggi ha un record di 34 vittorie, 10 sconfitte ed un No Contest. La cosa più triste è che negli ultimi 10 match, avvenuti fra il 2012 ed il 2019, Silva ha accumulato 3 vittorie, 6 sconfitte ed un No Contest. In pratica, il 60% delle sue sconfitte in carriera sono arrivate negli ultimi 10 match. Un dato imbarazzante, se si pensa alla grandezza del Ragno brasiliano, che nel suo periodo migliore mise a segno 17 vittorie consecutive.

Anderson Silva saluta il pubblico ad una conferenza stampa

B.J. Penn è una leggenda delle MMA. Ed è considerato tale a ragion veduta. L'ultimo Penn, quello che ci ha abituato a sconfitte imbarazzanti e momenti in gabbia da compassione è solo l'ombra del gladiatore che in passato non aveva remore ad accettare match contro fighter molto più grandi di lui, fisicamente parlando. Non sarà una sorpresa per coloro che seguono le MMA da molto tempo sapere che Penn, nel marzo 2005, affrontò nientemeno che Lyoto Machida, perdendo soltanto ai punti. Penn era una macchina indistruttibile, un finalizzatore feroce, un combattente dall'aura mistica che incuteva timore a chiunque, anche a fighter più forti e pesanti. Penn fu anche uno dei jutsuka più veloci a laurearsi cintura nera ed il primo americano a vincere la medaglia d'oro ai Mondiali. Un vero fenomeno, il cui soprannome "The Prodigy", il Prodigio, rappresentava al meglio l'essenza del dominatore hawaiano. Ex campione UFC dei pesi leggeri e welter, la promotion di MMA più importante al mondo ha deciso di concedergli l'opportunità di tornare a combattere in onore dei vecchi tempi. Una scelta sicuramente dettata dalla necessità economica di Penn, sempre più spesso coinvolto in risse da bar e disavventure con la giustizia. Penn si ritirò la prima volta nel 2014, tornando poi nel 2017, solo per inanellare 7 sconfitte consecutive (3 delle quali collezionate in precedenza, fra il 2011 ed il 2014), la striscia negativa più lunga nella storia UFC. Solitamente, dopo 3 sconfitte di fila, UFC tende a licenziare i fighter, nel caso di Penn però, visto il suo palmarès e la sua induzione nella Hall of Fame, si fece un'eccezione.

Il fighter determinato che si vedeva abbattere combattenti del calibro di Matt Hughes, Kenny Florian, Sean Sherk, Renzo e Rodrigo Gracie, Matt Serra, Takanori Gomi, Caol Uno e Din Thomas era scomparso. Al suo posto, un inadeguato ed attempato uomo di mezz'età diventava facile preda dei più giovani Yair Rodriguez, Dennis Siver (già battuto in precedenza) e Ryan Hall. Sconfitto anche da Clay Guida, Penn non è più tornato nell'ottagono. Una scelta compiuta con colpevole ritardo.

B.J. "The Prodigy" Penn, 41 anni

Ultimo, ma non meno importante, componente del trio che ho scelto come esempio, è il protagonista del co-main event di UFC Rio Rancho, Diego Sanchez. Un fighter che iniziò la sua carriera col soprannome di "The Dream" e lo finisce con quello di "The Nightmare". Un soprannome che poteva avere un senso fino ad un decennio fa, per Diego.

Diego Sanchez era la personificazione della guerra all'interno dell'ottagono. Si vocifera che UFC abbia offerto l'ultimo contratto a Sanchez perché quest'ultimo aveva elaborato l'idea di combattere di Bare Knuckle, la disciplina nella quale si è cimentato ultimamente anche Artem Lobov, compagno d'allenamento di Conor McGregor. Il record di Sanchez, oggi, rimane di tutto rispetto, 30 vittorie a fronte di 12 sconfitte. Negli ultimi dieci match, Diego ha un record di 5 vittorie ed altrettante sconfitte, ma non è del record in sé che dovremmo discutere, quanto del visibile calo fisico-atletico. "The Nightmare" combatteva ad inizio carriera nei pesi medi ed era un fighter fisicamente asciutto, potente ed esplosivo. Non si lasciava andare a colpi fantasiosi al limite del ridicolo come visto ultimamente (il rolling thunder contro Pereira è davvero indescrivibile) ed era capace di offrire battaglie in back and forth degne dei veri campioni di categoria. Mento duro, mani pesanti, mentalità da aggressore. Un bagaglio marziale invidiabile, se si pensa anche alla pressione, alla foga, alla veemenza con le quali approcciava i suoi match. Nella prima parte della sua carriera, Sanchez aveva inanellato 17 vittorie e nessuna sconfitta, aveva l'appeal del killer sportivo e vantava vittorie su fighter come Nick Diaz, Joe Riggs e Kenny Florian. La sua forma fisica era invidiabile, seppur non si vedessero addominali scolpiti. Negli ultimi tempi, Sanchez è arrivato a combattere anche da peso piuma e, alla risalita, pare non aver trovato la solita muscolatura pronta a fargli da corazza. Il suo ultimo match contro Michel Pereira, vinto per squalifica a seguito di una ginocchiata irregolare subita dal brasiliano, pare dover essere la prova definitiva che Diego non è più quello di un tempo. La scelta - tutto sommato intelligente - di non continuare a seguito di una ginocchiata irregolare, dopo aver perso i primi due round, fa da preludio ad un ritiro tanto sperato da parte dei suoi fan. Gli occhi di Diego quando fa cenno di no con la testa all'arbitro, che gli chiede se vuole continuare, sono quelli di un combattente che non ha più, per forza di cose, nemmeno la scintilla della ferocia che lo contraddistingueva. L'imbarazzo empatico provato per lui nel corso del match contro Pereira - più forte e pronto, che quasi si permetteva di scherzare con Diego, guardando in basso ed improvvisando improbabili danze - è stato davvero molto forte e singolare per certi versi.

Il dado è tratto. La stagione dei ritiri è, per forza di cose, la più difficile per un fighter. Ma è anche quella più auspicabile, riguardando alle carriere di fenomeni veri che sono finiti per diventare avversari materasso per chi li affronta.

Diego Sanchez, immortalato mentre entra nell'ottagono

Chi si deve muovere, quindi, per sensibilizzare i fighter? Le commissioni atletiche non si sono mai spese per indurre un combattente al ritiro forzato, ma sarebbe ora forse che le licenze a combattenti che evidentemente non sono più in grado di offrire prestazioni degne di questo nome siano date con maggior morigeratezza, in modo corretto ed altamente sportivo, nel rispetto dei combattenti stessi e dello sport che tanto si ama e che necessita di crescente credibilità.