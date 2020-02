Le parole del tecnico rossonero al termine del match vinto 1-0 contro il Torino.

di Redazione Fox Sports - 17/02/2020 23:45 | aggiornato 17/02/2020 23:50

Al termine di Milan-Torino ha parlato a Sky Sport il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli. L'allenatore nativo di Parma ha esordito parlando di Musacchio che a fine primo tempo si è rifiutato di entrare per sostituire l'infortunato Kjaer (alla fine è entrato il giovane Gabbia all'esordio in A, con lo spagnolo che nel secondo tempo non è nemmeno tornato in panchina):

Musacchio mi ha detto di avere avuto un problema muscolare nel riscaldamento ed è chiaro che ho fatto un altro scelta. È rimasto in spogliatoio? Se aveva un problema nel primo tempo di certo non poteva giocare nel secondo. Sono contento per Gabbia, è stato sicuro ed affidabile. Ha lavorato bene e si merita questa soddisfazione

Su Ibra:

Era arrabbiato perché si poteva fare meglio e potevamo chiuderla prima. Quando una squadra riesce a concludere di più e subire meno vuol dire che ha messo in campo prestazioni importanti a livello di spirito. Il buono di questa sera sono risultato e prestazione, stiamo trovando un modo di stare in campo che ci permette di essere pericolosi e rischiare poco. Sto facendo giocare gli stessi, sto avendo belle risposte. Classifica? Mancano 14 partite, ora pensiamo alla Fiorentina

