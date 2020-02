Lazio-Inter, Conte: "Nella ripresa eravamo impauriti, non so perché"

Marotta: "Lautaro via? Chi lascia l'Inter lo fa solo per un motivo"

Lautaro è un ragazzo molto giovane, credo che a lui interessi indossare questa gloriosa maglia e crescere dal punto di vista professionale. L'Inter non deve avere nulla da invidiare agli altri, i giocatori vanno via solo quando loro stessi indicano questa strada

