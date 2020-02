Il manager dei Citizens avrebbe garantito al gruppo la sua permanenza nonostante l'esclusione del club nei prossimi due anni dalle competizioni europee.

di Redazione Fox Sports - 17/02/2020 15:33 | aggiornato 17/02/2020 15:40

Pep Guardiola non molla. Anzi, rilancia. All'indomani della clamorosa esclusione per due anni del Manchester City dalle competizioni europee per le violazioni in materia di Fair Play Finanziario (la società inglese presenterà ricorso ed è convinta di vincere), il manager catalano - riporta Sky Sports UK - avrebbe tenuto a rapporto l'intera squadra facendo una promessa: rimarrà al City anche senza Champions League e non prenderà in considerazione altre offerte. Il portale "theathletic.com" riporta anche alcune parole pronunciate dal tecnico spagnolo davanti ai suoi giocatori:

Ora più che mai dobbiamo dimostrare a tutti che noi siamo talento, non soldi

La stessa promessa fatta da Guardiola, che ha un contratto in scadenza nel 2021 (Pep in carriera ha sempre portato a termine i suoi contratti), l'avrebbe fatta anche Raheem Sterling, uno dei senatori dello spogliatoio. Insomma, in un momento delicatissimo per il club, il gruppo si sarebbe compattato ancor di più e avrebbe trovato motivazioni extra per togliersi tante soddisfazioni in questa stagione e nelle prossime.