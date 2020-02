Le parole del centrocampista del Sassuolo nell'intervista rilasciata a DAZN.

di Redazione Fox Sports - 17/02/2020 17:32 | aggiornato 17/02/2020 17:37

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli ha rilasciato un'interessante intervista per la rubrica di DAZN dal nome "Piedi X Terra":

Sono un vecchio giovane - ha esordito Locatelli - ho cominciato molto presto. Ora si punta maggiormente su di noi, è sempre bello rappresentarli, anche se ormai ho 22 anni. Ho esperienza e penso di essere più maturo. Spero di non essere solo una promessa ma anche una realtà

Poi ricorda cosa successe dopo quel meraviglioso gol realizzato in Milan-Juventus:

Anch'io ci ho messo del mio dicendomi che dovevo far di più, non ero tranquillo di testa in allenamento e partita e questo mi ha creato problemi. Montare la testa assolutamente no, genitori e amici mi hanno sempre fatto stare coi piedi per terra. Non che credessi di essere il più forte di tutti, ma ero convinto di dover fare giocate importanti e gol ogni partita. Ho sofferto questo: prima i titoloni sui giornali e poi le critiche, non è stato facile

Sul primo gol in A segnato proprio contro il Sassuolo:

Segnai a Consigli. Al 73' che è il mio numero di maglia. Ricordo le lacrime e la dedica alla mia famiglia, ogni volta che lo rivedo sono brividi ed emozioni. Sono molto sensibile, mi prendono in giro quando piango, mi viene la commozione facile anche nei saluti

Sull'addio al Milan:

Quando c'è un ostacolo davanti si fanno tre passi indietro, si prende la rincorsa e lo si scavalca. Avevo bisogno di cambiare aria, di staccare, la società non credeva in me, me l'ha fatto capire. I primi mesi sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata. Davo tutto per scontato, non mi allenavo sempre al massimo, mi è scattato qualcosa mentalmente e cerco di non sbagliare più soprattutto come atteggiamento. Ora ho più continuità nella partita, leggo meglio le situazioni e sono più convinto nella giocata. Sento più fiducia in me, non è che prima potevo giocare solo basso nei tre, venivo messo solo lì e interpretavo il ruolo nelle mie caratteristiche. Poi sono cresciuto fisicamente e mentalmente e posso fare tutti e 3 i ruoli. Il mio ruolo preferito è giocare a due mediano di sinistra, ma mi piace giocare anche a tre. In cosa dovrei migliorare? Devo fare più gol...

Su De Zerbi:

In ogni allenamento spinge al 100%, dopo aver vinto una partita il giorno dopo ci si allena al massimo. Questa sua continuità mentale ti aiuta e ti condiziona per forza

Sul futuro:

Vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso, non so quanto mi ci vorrà. Spero di andarci al più presto ma non faccio viaggi mentali, penso solo a spingere in ogni allenamento e al presente

Infine sulla Nazionale, con il ct Mancini che ha detto di volerlo chiamare dopo Euro 2020: