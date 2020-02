Liverpool, Klopp: "La Lazio vincerà lo Scudetto, tifo per loro!"

Lazio-Inter, Conte: "Nella ripresa eravamo impauriti, non so perché"

Amo il vostro paese, il clima, il cibo fantastico. Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l'italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà...

La Juve ha la rosa più ricca, è la mia favorita. Basti vedere che squadra ha, che gente va in panchina e chi nemmeno ci va, per ritenere che sia la più forte

Per me vincerà la Lazio. Ha Lucas Leiva che è stato qui nel Liverpool e Immobile che è stato un mio giocatore quando ero al Borussia Dortmund. Io tifo per loro: mi dispiace per Sarri, ma la Lazio sta facendo una grande stagione, è una sorpresa

In un'intervista rilasciata a RaiSport, l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A:

