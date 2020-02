Il centrocampista bosniaco, finito ko contro il Brescia, aveva concordato con Sarri che non avrebbe giocato ma il tecnico lo ha mandato lo stesso in campo a gara in corso.

di Redazione Fox Sports - 17/02/2020 10:42 | aggiornato 17/02/2020 10:47

Maurizio Sarri non si è potuto godere pienamente la gioia per la vittoria della sua Juventus contro il Brescia e per il rientro del capitano Giorgio Chiellini dopo la lesione del legamento crociato anteriore rimediata a fine agosto. A preoccuparlo sono infatti le condizioni di Miralem Pjanic, entrato al 65' al posto di Aaron Ramsey e uscito appena otto minuti dopo causa infortunio. Il bosniaco ha lasciato il campo visibilmente contrariato, scuotendo la testa e parlottando con lo staff medico bianconero.

Come riportato da Tuttosport, il centrocampista aveva deciso con Sarri che sarebbe rimasto in panchina per tutta durata della partita perché non era ancora al meglio dopo la gara di Coppa Italia pareggiata 1-1 a San Siro contro il Milan. E invece il tecnico ha deciso di farlo entrare a gara in corso pagando a caro prezzo questa scelta. Pjanic rischia ora di saltare sia l'andata degli ottavi di finale di Champions League in programma a Lione il 26 febbraio sia il big match contro l'Inter del 1° marzo all'Allianz Stadium.