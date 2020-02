Buone notizie dunque per Sarri che con ogni probabilità farà riposare Pjanic sabato 22 febbraio sul campo della SPAL per poi schierarlo dal 1' contro Lione e Inter.

Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari per Miralem Pjanic, uscito anzitempo ieri dal campo durante Juve-Brescia: per il giocatore è stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni

In casa Juventus c'era grande apprensione per le condizioni di Miralem Pjanic, uscito malconcio al 73' di Juventus-Brescia dopo essere entrato appena sette minuti prima al posto di Ramsey.

