La difficile collocazione tattica del centrocampista, ancora poco brillante in nerazzurro, farà scoppiare un caso Eriksen?

di Paolo Gaetano Franzino - 17/02/2020 16:27 | aggiornato 17/02/2020 16:32

Dopo la sconfitta contro la Lazio, la seconda consecutiva considerando anche quella col Napoli in Coppa Italia, in casa Inter si analizza il momento no. Una delle maggiori delusioni sembra essere Christian Eriksen, arrivato in Italia nemmeno un mese fa, ma poco convincente nonostante la traversa colpita nel derby col Milan.

Iniziamo con le dichiarazioni di Beppe Bergomi. L'ex difensore ha parlato così del danese durante lo Sky Calcio Club di ieri sera:

Avevo già detto che non è quel tipo di calciatore che salta l'uomo. Non è un giocatore di strappi ma di qualità, sa calciare bene e far girare il pallone. È forte, ma si deve ancora adattare al campionato italiano

Nell'analisi intervengono anche Orsi, Marchegiani e Costacurta. Le impressioni sul centrocampista restano le stesse: Eriksen non è Sneijder e per inserire uno con caratteristiche così marcate nell'Inter di Conte ci vorrà ancora un po' di tempo. Idea condivisibile e probabilmente condivisa anche dallo stesso allenatore nerazzurro, che in cinque partite lo ha schierato titolare una volta sola.

Cinque partite, ma solo una da titolare, per Eriksen

Inter, le statistiche di Eriksen

Ventiquattro minuti contro la Fiorentina, cinquantotto molto negativi all'esordio in Serie A con l'Udinese, poi diciotto al derby, altri ventiquattro con il Napoli e infine tredici ieri sera contro la Lazio (recuperi esclusi). Con il Milan Eriksen ha giocato da seconda punta alle spalle di Lukaku, mentre nelle altre quattro partite ha sempre agito da mezzala sinistra, nel trio di centrocampo completato da Barella e Brozovic o Vecino. Queste le sue statistiche in campionato:

tiri: 1 a partita

passaggi chiave: 1.3 a partita

grandi opportunità create: 0

precisione di passaggi: 78%, che scende al 69% considerando solo quelli fatti nella metà campo avversaria

recuperi del pallone: 0.6 a partita

dribbling subiti: 2 a partita

contrasti vinti: 36%

dribbling riusciti: 100%, compiendone 0.3 a partita

Confrontando i dati con quelli della prima parte di stagione al Tottenham, scopriamo che i numeri sono più o meno gli stessi: 0.8 conclusioni e 1.3 passaggi chiave a partita, 80% nella precisione dei passaggi, 0.6 recuperi e 0.9 dribbling subiti a incontro e il 37% di contrasti vinti. Abbiamo allora paragonato le statistiche di Eriksen con quelle del triennio 2016-2019:

tiri: 1.86 a partita

passaggi chiave: 2.63 a partita

grandi opportunità create: media di 13 a stagione

precisione di passaggi: 81%, che scende al 72% considerando solo quelli fatti nella metà campo avversaria

recuperi del pallone: 0.6 a partita

dribbling subiti: 1.2 a partita

contrasti vinti: 39.3%

dribbling riusciti: 49.6%, compiendone 2.2 a partita

Le differenze nelle prime tre voci sono piuttosto nette, così come quelle nei dribbling subiti. Ma più in generale sono tutte le sue statistiche ad essere peggiorate in questa stagione, anche se il fatto di voler andare via dal Tottenham potrebbe aver senz'altro influito nelle sue ultime apparizioni con la maglia degli Spurs: attenzione quindi a definirlo un calciatore in calo. I numeri ci aiutano comunque a capire che tipo di giocatore sia Eriksen, ovvero un regista avanzato che fa della qualità la sua arma principale, non un tuttocampista alla Barella o alla Sensi.

Perché Eriksen non sta rendendo al meglio nell'Inter di Conte?

Eriksen, la sua avventura all'Inter è già in salita

Torniamo quindi alla domanda alla quale si è provato a rispondere al Club di Sky. Partiamo dalla posizione: Eriksen ha disputato le sue migliori partite da trequartista centrale alle spalle di Kane nel 4-2-3-1 o sul centro-destra, affianco a Dele Alli, nei due fantasisti del 3-4-2-1 (in quella posizione decise con due assist una gara contro il Chelsea di Conte). Il suo rendimento è calato anche quando Pochettino ha provato a dirottarlo sulla fascia destra, nel ruolo di regista esterno, per favorire gli inserimenti di Alli. Il suo ruolo, dunque, non sembra essere la mezzala sinistra.

Inoltre, i compiti che Conte assegna alle due mezzali sono profondamente diversi rispetto a ciò che Eriksen era abituato a fare nel Tottenham, dove le sue mancanze in fase di ripiegamento erano compensate dal dinamismo di Alli e Sissoko. Il danese era utile nel pressing alto, ma non quel giocatore che seguiva l'avversario anche dentro la propria metà campo, cosa che alle sue mezzali richiede l'allenatore dell'Inter. Come dichiarato da Bergomi, Eriksen non è un giocatore che fa della mobilità la sua arma principale.

Per completare lo stesso percorso fatto da Luis Alberto – esempio che proponeva Fernando Orsi al Club – servirà tempo. E tempo servirà ad Eriksen anche per adattarsi a un'altra realtà, a un altro ruolo e ad altri compiti, specie se Conte vorrà insistere sul 3-5-2. Ma che all'Inter serva un giocatore di qualità come l'ex Ajax è innegabile: il campionato è ancora lungo e il numero ventiquattro ha tutte le carte in regola per poter essere uno dei protagonisti della seconda parte di stagione.