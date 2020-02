Guardiola via dal City? Del Piero: "Sarà un'estate calda..."

L'ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK in cui si è soffermato sul futuro di Pep Guardiola, che secondo alcuni sarebbe lontano dal Manchester City vista l'esclusione di due anni dalle competizioni europee imposta al club inglese a causa delle violazioni in materia di Fair Play Finanziario:

Credo che Guardiola sia un profilo perfetto per chiunque. Per quello che ha fatto in passato, per quello che sta facendo ora. Per la sua mentalità e per la qualità di gioco, per i giocatori che ha saputo mettere insieme. Ha vinto in Germania, ha vinto in Spagna, ha vinto in Inghilterra. Direi che gli mancano Italia e Francia. Sarebbe davvero interessante vederlo in Italia. Vedremo. Penso che questa sarà un’estate calda, anche nel calcio…