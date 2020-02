Le difficoltà del club inglese aprono scenari di mercato importanti, con i Merengues pronti a fare follie per assicurarsi i due big di Guardiola.

di Andrea Bracco - 17/02/2020 10:13 | aggiornato 17/02/2020 10:18

La sanzione comminata dalla UEFA al Manchester City potrebbe aprire scenari di mercato clamorosi. La squalifica di due anni dalla Champions League, con conseguente multa di 30 milioni di euro, costringe i Citizens a studiare velocemente una strategia difensiva che possa portare la società a ribaltare il giudizio davanti al TAS. Ma, nel frattempo, i giocatori più rappresentativi proveranno a guardarsi intorno per capire se il loro futuro potrà ancora essere legato a doppio filo a quello del club di Etihad.

La sensazione, almeno quella attuale, è molto simile a quella del fuggi fuggi e, nei prossimi mesi, le speculazioni si sprecheranno più che mai. Tra i calciatori che, al momento, pongono la loro posizione in bilico, ci sono sicuramente Raheem Sterling e Kevin De Bruyne, due profili che tutta Europa invidia al Manchester City. Fino a oggi entrambi erano vincolati al club da contratti solidissimi, ma la sentenza UEFA ha sparigliato le carte in maniera molto confusionaria.

Per questo motivo alcune big del continente si sarebbero già mosse con forza sui due campioni del City. In prima fila ci sarebbe il Real Madrid, alle prese con un processo di ristrutturazione mirata della rosa. I Merengues, in estate, vorrebbero inserire un colpo da mercato di grande spessore – tecnico e mediatico – per reparto, e la situazione creatasi attorno al City potrebbe paradossalmente venirgli in soccorso. Le due società, che a giorni si affronteranno negli ottavi di Champions League, sono i buoni rapporti e, proprio per questo, pare che una chiacchierata informale tra Florentino e la controparte sia già stata fatta.

Kevi De Bruyne, centrocampista del Manchester City: il Real Madrid lo avrebbe messo nel mirino all'interno di un processo di rinnovo della rosa. Con i Citizens in difficoltà a causa della sentenza UEFA, i Merengues possono finalmente tornare alla carica per il belga

Si parla di mesi fa, quando probabilmente i mancuniani subodoravano già qualcosa: secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, la dirigenza inglese avrebbe valutato i cartellini di Sterling e De Bruyne circa 180 milioni di euro cadauno. Una cifra oggettivamente proibitiva, che il Real Madrid ovviamente non è disposta a pagare. Ci si può però sedere a un tavolo per capire quanti, e soprattutto quali, margini di trattativa siano consentiti. Già, perché in tutto questo – qualora il TAS non desse il verdetto tanto sperato – a Manchester dovranno fare cassa e, a seconda delle esigenze, anche svendere qualche giocatore di punta.

E, guarda caso, sia l’inglese che il belga (assieme a Laporte e Bernardo Silva) rientrerebbero nella lista. La situazione è molto fluida anche per quanto riguarda le rispettive situazioni contrattuali: Sterling è sotto vincolo fino al 2023, ma negli scorsi mesi ha rifiutato l’offerta di rinnovo da parte della dirigenza, mandando un messaggio molto chiaro alla società. Lo stesso discorso vale per De Bruyne, l’allenatore in campo di Guardiola, considerato nell’immaginario collettivo come uno dei migliori centrocampisti in circolazione, sul quale peraltro pare esserci anche un interesse del Manchester United.

I Red Devils, ironia della sorte, lo acquisterebbero con gli eventuali soldi che entrerebbero dalla cessione di Pogba, accontentando così il francese e, contestualmente, permettendo al Real Madrid di mettere le mani su un obiettivo di lungo corso. Insomma, un vero patto di collaborazione volto ad approfittare delle difficoltà del City, chiuso in mezzo a una morsa potente senza nemmeno più avere la forza di difendersi. A quel punto, i Merengues dovrebbero “accontentarsi” di Sterling, ma si ritroverebbero con un Pogba in più e, finalmente, la tanto agognata ricostruzione potrebbe avere inizio una volta per tutte.