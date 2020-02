Il 28enne danese è in pole position per prendere il posto dell’attaccante blaugrana out per tutta la stagione. Quest’anno ha segnato 8 gol fra Liga e Coppa del Re.

di Alberto Casella - 17/02/2020 17:07 | aggiornato 17/02/2020 17:12

I suoi anni migliori li ha passati in Ligue 1, per la precisione al Tolosa. Sì, perché il campionato francese Martin Braithwaite lo ha frequentato, ma per tempi più brevi, anche con la maglia dei Girondins di Bordeaux. Il 28enne attaccante danese, infatti, è quasi un giramondo e pure questa caratteristica, chissà, potrebbe avere convinto il Barcellona a puntare su di lui.

Mundo Deportivo, in effetti, non sembra avere molti dubbi: da fonti del club catalano trapela che, ottenuto l'ok della commissione medica della Liga, i Blaugrana, già colpiti dai guai fisici di Luis Suarez, hanno ormai deciso di puntare su di lui per sostituire Ousmane Dembele, sicuramente fuori per infortunio almeno fino alla fine di questa stagione.

Tramontata la candidatura di Willian José - a lungo il più accreditato per ricoprire il ruolo di attaccante "ad interim" - sia a causa delle eccessive pretese economiche della Real Sociedad, sia perché il giocatore sarebbe andato a occupare un posto da extracomunitario, si era parlato di Angel del Getafe e di Lucas Pérez dell'Alaves, ma in queste ultime ore la pole position se l'è presa proprio l'attaccante danese del Leganes.

Braithwaite, qui appena sfuggito al controllo di Messi, è nel mirino del Barcellona

Barcellona: Braithwaite del Leganes al posto di Dembele?

Martin Braithwaite ha 28 anni ed è al Leganes dal gennaio 2019. Il club spagnolo lo aveva preso in prestito dal Middlesbrough nel penultimo calciomercato invernale: 4 gol e 7 assist avevano convinto la dirigenza a riscattarlo l'estate scorsa per poco meno di 10 milioni di euro. E il danese ha ripagato il club con 8 reti e 1 assist fra Liga e Coppa del Re. Proprio quest'ultima pare essere stata la vetrina giusta: la doppietta al Murcia e la buona prestazione pur nella sonora sconfitta della sua squadra proprio contro il Barcellona paiono essere stati fattori decisivi per la chiamata blaugrana.

Braithwaite, qui con Eriksen e Schone, ha già totalizzato 39 presenze e 7 gol nella Nazionale danese

Cresciuto nel Midtjylland e passato giovanissimo all'Esbjerg, Martin è sbarcato quasi 22enne al Tolosa per 2 milioni. 40 gol e 15 assist in 149 partite hanno destato l'attenzione del Boro che lo ha portato in Championship nel 2017, per 11,5 milioni di euro, e dopo un prestito al Bordeaux, il passaggio al Leganes e la scoperta della Liga spagnola. Braithwaite, che ha origini della Guyana, è da anni nel giro della Nazionale danese - 39 presenze, 7 gol e 4 assist - con la quale ha giocato anche agli ultimi Mondiali oltre che nella Uefa Nations League. Un altro tassello, insomma, che potrebbe portarlo al Barcellona nel giro di qualche giorno.