L'obiettivo di Casillas è battere il presidente in carica Luis Rubiales e restare poi in carica fino al 2022.

Dai pali alla scrivania. Nuova avventura in vista per Iker Casillas, portiere del Porto che è però fermo da quando un infarto lo ha colpito il 1° maggio del 2019. Su Twitter l'ex estremo difensore del Real Madrid ha annunciato la propria candidatura alla presidenza della RFEF, ovvero la Federcalcio spagnola:

