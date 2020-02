L'allenatore dell'Everton torna a parlare dell'addio al Napoli.

L'allenatore dell'Everton Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista a Radio Anch'io Sport in cui è tornato a parlare dell'addio al Napoli:

Le cose all'Everton stanno andando bene, ma non avevo bisogno di essere rigenerato. Sono stato bene a Napoli, il giudizio riguarda i risultati e non erano stati all'altezza del valore della squadra. Alla fine è stata una scelta giusta sia da parte del club sia da parte mia, vado meglio io e va meglio anche il Napoli. Sono contento di questa ripresa, per il resto è inutile tornare indietro. È stata una bella esperienza, ma ormai è chiusa. La città è straordinaria, vale sempre la pena viverla ed è lì che mi aspetta per le vacanze

Sulla corsa Scudetto in Serie A:

L'Inter ha fatto investimenti importanti, Eriksen è un ottimo innesto e giocherà titolare. La Lazio ha trovato continuità, è un avversario fastidioso con Immobile in stato di grazia, così tutto è possibile. La Juve ha perso qualche punto in più ma è un bene per la Serie A che ci sia competitività, a differenza della Premier League dominata dal Liverpool

Su Sarri:

È un dettaglio per un allenatore essere più o meno amati, Sarri sta facendo il suo lavoro e sarebbe difficile chiedergli di più. Vedremo cosa farà in Champions, Klopp dice che la Juve è favorita, io penso che sarà molto più equilibrata rispetto al passato

