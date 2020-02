Il bilancio provvisorio parla anche di decine di feriti tra i supporter del club ecuadoriano Barcelona de Guayaquil.

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 12:51 | aggiornato 16/02/2020 12:56

Almeno 8 morti e una decina di feriti, è questo il terribile bilancio di un incidente che ha coinvolto in Perù il pullman dei tifosi del Barcelona de Guayaquil, club ecuadoregno, di ritorno dal match di Copa Libertadores contro lo Sporting Cristal. Il bus, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità, è precipitato in una scarpata per oltre 50 metri:

Il Barcelona Sporting Club esprime il suo profondo dolore e le sue più sentite condoglianze ai familiari dei nostri tifosi per l'incidente di Mancora, di ritorno in Ecuador. Vogliamo ringraziare le autorita' di Peru' ed Ecuador per la loro collaborazione in questa triste situazione.

Dall'Italia è arrivato anche il messaggio di cordoglio del calciatore della Lazio, l'ecuadoriano Felipe Caicedo, che ha voluto lasciare un suo pensiero su Twitter, mostrando tutta la sua solidarietà per i connazionali: