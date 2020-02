La surreale scena termina con l'arbitro costretto ad espellere l'allenatore del Grosseto perché reo di aver alzato le mani su Cretella. Una scena negativa che però non cancella una bella giornata per chi tifa per la formazione toscana.

È stato un pomeriggio pieno di emozioni per i tifosi del Grosseto , che hanno potuto esultare perché la loro squadra ha vinto lo scontro diretto col Monterosi per 1-0 volando al primo posto della classifica del Girone E di Serie D.

