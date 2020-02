La Juve torna a vincere in campionato e sale di nuovo in solitaria in testa alla classifica aspettando Lazio-Inter. Decidono i gol di Dybala e Cuadrado.

di MarcoValerio Bava - 16/02/2020 17:03 | aggiornato 16/02/2020 17:12

La Juventus batte il Brescia e torna sola in vetta alla Serie A, in attesa di Lazio-Inter. Senza Ronaldo, con l'HD in attacco, la Signora però sembra quella delle ultime uscite e cioè abbastanza impacciata nella manovra, piatta e senza grossi spunti. Il più attivo nella prima mezzora è Alex Sandro e per Sarri non può essere una gran notizia. Il Brescia, che dopo dieci minuti deve rinunciare ad Alfonso, si limita a difendere e l'unico squillo è una punizione dal limite che Balotelli manda però due metri sopra la traversa. La svolta della gara arriva al 39', quando Aye prende il secondo giallo in cinque minuti stendendo Ramsey al limite dell'area e Dybala trasforma in oro la punizione conseguente.

Juve che dopo il gol trova maggior fluidità e sfiora il raddoppio con Rugani che svetta più alto di tutti da corner e chiama Andrenacci (all'esordio in Serie A) al miracolo. Ripresa che inizia con i bianconeri subito vicini al raddoppio con Higuain che riceve da Cuadrado, driblla e tira e si vede respingere il tiro quasi sulla linea da Sabelli.

Andreacci si ripete su Bonucci dopo aver parato su Rugani, ma lo Stadium si scalda soprattutto quando dalla panchina si alza Chiellini per il riscaldamento. Altro acuto di Dybala che riceve da Higuain, salta due avversari, ma poi trova la respinta di un difensore avversario. Brescia comunque vivo e pericoloso con Bjarnason che dal limite manda alto. Nell'azione però si fa male Pjanic che, appena entrato, deve lasciare il posto a Matuidi, per il bosniaco problema all'adduttore. Matuidi s'inventa subito un assist fantastico per Cuadrado che solo davanti ad Andrenacci non sbaglia. Juve vicina al tris subito dopo, sassata di Bentancur dai 30 metri e palo. Al 77' è il momento di Chiellini che torna in campo a sei mesi dall'infortunio al ginocchio. Nel finale c'è spazio per un gol annullato a Higuain e per una traversa di Dybala. La Juve torna a vincere in campionato, allunga in testa in attesa del big match tra Lazio e Inter e ritrova un po' di serenità dopo le polemiche dell'ultima settimana.

Serie A, le pagelle di Juventus-Brescia

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Danilo 6,5, Rugani 6, Bonucci 6,5 (77' Chiellini sv), Alex Sandro 7; Ramsey 6 (65' Pjanic sv; 73' Matuidi 6,5), Bentancur 7, Rabiot 6; Cuadrado 6,5, Higuain 6,5, Dybala 7,5. All. Sarri 6,5

Brescia (4-3-1-2): Alfonso sv (10' Andrenacci 6,5); Sabelli 6, Mateju 5, Chancellor 5,5, Martella 5,5; Bisoli 5,5, Dessena 6, Bjarnason 6 (80' Ndoj sv); Zmrhal 5,5 (90' Skrabb sv); Balotelli 5, Ayé 4,5. All. Lopez 5,5

I migliori

Dybala 7,5

Sua la punizione che sblocca una partita complicata, un gioiello che vale il suo sesto gol in campionato. Da quella posizione è praticamente una sentenza, nasconde la traiettoria ad Andrenacci, non gli lascia scampo. È il migliore e ormai è una costante delle partite della Juventus, gioca a tutto campo, dispensa qualità, è la luce delle idee, il lume nel gioco di Sarri.

Alex Sandro 7

Finalmente una prestazione che vada oltre la sufficienza, che non si limita al compitino. Nel primo tempo è il migliore dei suoi insieme a Dybala: applicato in fase difensiva e sempre propositivo in fase di spinta. Dybala gli libera la fascia e lui ha spazio per fare su e giù sulla corsia. Sarri spera che da qui in poi possa confermare la prestazione sfoderata contro il Brescia.

Bentancur 7

L'inizio della sua partita non è di quelli che restano nella memoria, gioca al posto di Pjanic e quindi trasloca in regia e con il passare dei minuti sale di tono fino a prendere in mano il dominio del gioco e del centrocampo nella ripresa. Alza e abbassa i ritmi, sfiora il gol con una bordata dai trenta metri che si schianta sul palo. Giocatore sempre più importante per la Juventus.

I peggiori

Ayé 4,5

Va bene la generosità, ma quando questa si trasforma in ingenuità diventa un problema. Due falli in cinque minuti, due gialli e rosso che lascia i suoi in dieci per cinquanta minuti e regala a Dybala un cioccolatino dalla mattonella preferita che l'argentino trasforma nel gol dell'1-0 della Juventus. Un doppio colpo pesante per il Brescia, troppo pesante.

Mateju 5

Gioca una partita applicata, seppur gli avversari da tenere a bada non siano tra i più comodi. Il compito che Lopez gli assegna lo svolge con buoni risultati per 45', poi nella ripresa va in difficoltà: troppo morbido su Cuadrado in occasione del raddoppio. Non fa nulla per rendere difficile la vita al colombiano.

Balotelli 5

Una punizione da ottima posizione nel primo tempo, di fatto la prima chance della partita del Brescia: calcia male, quasi con sufficienza, sprecando un'occasione interessante. Il resto della sua partita è praticamente da spettatore non pagante. Non vince un duello contro Bonucci.