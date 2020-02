Il Napoli passa a Cagliari, decide un gol di Dries Mertens nella ripresa: il belga a quota 120 gol in maglia azzurro. Gattuso scavalca Maran in classifica.

di MarcoValerio Bava - 16/02/2020 19:54 | aggiornato 16/02/2020 19:58

Il Napoli torna a vincere in Serie A, battuto il Cagliari in trasferta con un gol di Mertens. Meglio la squadra di Gattuso nei primi minuti, bello scambio tra Zielinski e Callejon che porta alla conclusione Elmas che però viene murato. Il Cagliari ci prova con Pereiro: tiro a giro dell'ex Psv, ma Ospina è ben piazzato e para. Napoli pericoloso al 23', punizione da sinistra di Callejon e girata di Manolas che da ottima posizione manda largo. Ancora Napoli, ci prova Callejon e stavolta è Walukiewicz a toccare la palla e mandare a lato. Gioca con confidenza e sicurezza la squadra azzurra e Mertens ci prova con una punizione dal limite che però non trova lo specchio.

Il più vivo tra le fila rossoblu è Gaston Pereiro che al 34' semina diversi avversari, ma poi calcia male e non fa paura a Ospina. Ripresa che si apre senza cambi e ancora con un tentativo di Pereiro che però non crea problemi al portiere avversario. Risposta Napoli affidata a Zielinski: bravo Cragno a mandare in angolo.

Meglio comunque i rossoblu in avvio di seconda frazione, più convinti nella loro azione e allora Gattuso prova a cambiare le carte in tavola: fuori Demme e dentro Insigne. A sbloccare una partita molto equilibrata ci pensa il campione, ci pensa Mertens che dalla mattonella preferita s'inventa un destro a giro che bacia il secondo palo e s'infila in rete. Napoli che ora ha più spazi e prova a far male ancora con l'attaccante belga che assistito da Elmas non trova lo specchio dal limite dell'area. Il Cagliari nel finale si riversa in avanti, ma trova davanti a sé una difesa organizzata e allora la soluzione privilegiata diventa quella dalla distanza: ci provano Klavan e Birsa, ma senza successo. Vince il Napoli che scavalca i rossoblu in classifica in campionato e dà continuità al successo in Coppa Italia a San Siro.

Serie A, le pagelle di Cagliari-Napoli

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Pisacane 5, Walukiewicz 5,5 (70' Mattiello 6), Klavan 6, Pellegrini 6; Nandez 5,5, Cigarini 6 (82' Birsa), Ionita 5,5; Pereiro 6,5 (66' Paloschi 5,5); Joao Pedro 5, Simeone 5,5. All. Maran 5,5

Napoli (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Manolas 6,5, Maksimovic 6, Hysaj 6,5 (79' Mario Rui); Fabian Ruiz 6, Demme 6 (61' Insigne 6,5), Zielinski 6; Callejon 6,5 (67' Politano 6), Mertens 7, Elmas 6,5. All. Gattuso 7

I migliori

Mertens 7

Un destro a giro per rompere l'equilibrio, per fare 120 con la maglia del Napoli e andare a -1 da Hamsik. Un gol importante perché arriva nel momento di maggior equilibrio della partita, quando il Cagliari sembrava aver preso le misure e anzi cominciava a prendere campo. Un gol dei suoi, un gol di grande bellezza.

Manolas 6,5

Prestazione di sostanza, arcigna, senza sbavature. Veloce e reattivo, ci mette fisico e concentrazione. Una prova da leader difensivo, solida, come già accaduto a San Siro contro l'Inter, in coppia con Maksimovic sembra trovarsi più a suo agio. Mezzo voto in meno perché nel primo tempo cestina una buona chance in proiezione offensiva.

I peggiori

Pisacane 5

Gioca da terzino destro, ruolo che non ricopriva con continuità da un po'. Gioca una partita applicata, di tensione anche nervosa. Come suo solito. Perde però il pallone che fa ripartire il Napoli e lo porta al gol del vantaggio. Errore banale e pesante.

Joao Pedro 5

Un fantasma nell'attacco del Cagliari, si fa notare solo per una reazione inutile su Elmas che gli costa il giallo. Il resto della sua gara è un vagare per il campo senza trovare mai la posizione, senza mai accendersi, i centrali del Napoli lo controllano senza problemi.