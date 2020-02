L'uruguaiano parte titolare nei nerazzurri, con Eriksen che va in panchina. Inzaghi schiera XXX in coppia con Immobile.

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 19:48 | aggiornato 16/02/2020 19:53

La vittoria della Juventus nel pomeriggio rende ancora più importante la sfida fra Lazio e Inter, posticipo serale e big batch della 24esima giornata di campionato da cui potrebbe uscire il nome della vera antagonista dei bianconeri nella lotta per lo Scudetto.

La defezione più importante per i capitolini è sicuramente quella di Lulic, che starà fuori settimane dopo l'operazione chirurgica necessaria per risolvere il problema alla caviglia sinistra. Al suo posto giocherà Jony, con Marusic sull'altra fascia. In attacco, accanto all'insostituibile capocannoniere Ciro Immobile, ci sarà Caicedo con il recuperato Correa inizialmente in panchina.

Scelte pesanti per Conte che punta su Godin in difesa e lascia fuori Eriksen: la mediana dell'Inter sarà composta da Brozovic, Vecino e Barella. Per quanto riguarda il tandem d'attacco, si riforma la coppia composta da Lukaku e Lautaro Martinez con il centravanti argentino che ha scontato la squalifica dopo il rosso col Cagliari. Sulle fasce fiducia a Candreva e Young, niente Moses dal primo minuto.

Immobile guida l'attacco della Lazio contro l'Inter

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Inter

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Godin; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte