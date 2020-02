Critica alla figlia in un'intervista: "Dovrebbe imparare molte cose da sua sorella Zaira".

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 10:47 | aggiornato 16/02/2020 10:52

Andrés Nara, padre di Wanda Nara, ha rilasciato un'intervista a radio Mitre in cui ha dichiarato che sua figlia, moglie e rappresentante del calciatore del Psg (ma di proprietà dell'Inter) Mauro Icardi, si "è persa nella sua fama e nel denaro".

Sento che Wanda dovrebbe imparare diverse cose da Zaira (sua sorella, ndr). Quando si capisce di aver fatto una stupidaggine, sono il primo a dire che mi sbagliavo. Zaira ha capito la situazione e si è comportata come me. Ma Wanda no.

Andrés Nara, padre di Wanda: critica alla figlia

A seguire il signor Andrés Nara ha parlato del suo rapporto con la figlia sposata con Mauro Icardi:

Wanda continua con quel discorso in cui non capisce che uno ha una vita. La capisco. L'ho sempre accompagnata e volevo spezzare la testa a coloro che parlavano male di lei. Inoltre, la madre ha sbagliato diverse volte e loro non le dissero mai nulla.

Andrés Nara, che non ha avuto un rapporto con sua figlia Wanda per anni, ha detto che ora la situazione non è cambiata: