Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rapporto si è incrinato dopo la Fiorentina.

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 10:30 | aggiornato 16/02/2020 10:35

Le parole di ieri in conferenza stampa di Cagliari-Napoli da parte di Gattuso, hanno segnato una rottura vera e propria tra Allan e il club partenopeo:

Non si è allenato come dico io, resta a casa. Nessuna polemica, quando torneremo se si allenerà come dico io verrà convocato, altrimenti no.

Difficile però seguire il diktat del tecnico del Napoli ed evitare la "polemica". Perché se un giocatore importante come Allan viene lasciato fuori dai titolari, significa che qualcosa di sbagliato ha fatto.

Napoli, Gattuso e l'esclusione di Allan

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l'episodio che ha dato avvio a questo congelamento del rapporto tra Gattuso e il brasiliano risale alla partita tra Napoli e Fiorentina, quando al momento della sostituzione nel corso del secondo tempo il giocatore è andato direttamente negli spogliatoi, senza fermarsi in panchina.

Quella è stata sola la prima avvisaglia, quello che è successo nell'ultimo allenamento è stata la goccia finale. Vedendolo allenare in un modo non opportuno, Gattuso ha urlato ad Allan in questo modo:

Basta così, vai negli spogliatoi.

A seguire è arrivata l'esclusione dalla lista dei convocati. L'ipotesi di un suo addio al termine della stagione è più che concreto: alla porta di Allan hanno già bussato l'Inter e l'Everton di Carlo Ancelotti.