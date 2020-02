Il ct della Croazia Dalic non ha dubbi sulla migliore posizione in campo per il numero 18 rossonero: "Non è un attaccante, in fascia e con le sponde di Ibra può dare il meglio".

di Luca Guerra - 16/02/2020 11:23 | aggiornato 16/02/2020 11:27

Zero reti, zero assist e sette presenze da settembre a dicembre 2019, cinque gol e un passaggio vincente in otto gare giocate da gennaio 2020 ad oggi. Se c'è un nome che più degli altri ha beneficiato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, quello è Ante Rebic: l'attaccante croato classe 1993 arrivato in estate in Serie A dall'Eintracht Francoforte in prestito biennale ha visto il suo rendimento cambiare radicalmente in questa seconda parte di stagione.

Il numero 18 rossonero è tra i volti rilanciati da Stefano Pioli con il passaggio al 4-4-2 e le partenze di Suso e Piatek. Da spalla di Ibra o da esterno d'attacco, Rebic sta esibendo le sue qualità migliori: rapidità e capacità di vedere la porta avversaria. Le stesse che lo avevano portato al titolo di vice-campione del mondo con la Croazia ai Mondiali 2018 e che gli aveva permesso di segnare 25 reti in un triennio con l'Eintracht.

Chi conosce bene Rebic e non si dimostra sorpreso dal suo miglioramento è Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia che ha parlato del 26enne di Spalato sulle colonne della Gazzetta dello Sport:

Non sono sorpreso dalle sue ultime prestazioni, conosco perfettamente le sue qualità. Ero stupito prima, quando non giocava. Ma capisco il motivo delle difficoltà iniziali. Un periodo di adattamento è sempre necessario. In più nel suo caso vedevo che giocava in una posizione sbagliata, non è esattamente un attaccante ma un esterno.

Milan, il vero Rebic è in fascia: parola di Dalic

Dai 178 minuti senza incidere giocati nel 2019 ai 522 con cinque gol e un assist (incide ogni 87 minuti) dell'avvio di 2020. Nel nuovo Rebic, secondo Dalic, è fondamentale la posizione in campo:

Non è esattamente un attaccante ma un esterno: si esprime al massimo del suo potenziale sullafascia, destra o sinistra indifferentemente. In più è un giocatore che ha bisogno della fiducia di tutti e ora finalmente ce l'ha: dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi. Può fare la differenza in Serie A.

Parola di chi aspetta Rebic anche in nazionale, per migliorare uno score che oggi vede il calciatore rossonero a quota 3 reti in 34 gare giocate con la Croazia:

Anche in Croazia in queste settimane hanno scritto cose negative su di lui, mi chiedevano perché continuassi a convocarlo se nel Milan non giocava. La risposta è che io l’ho sempre sostenuto. Serve pazienza, così come per il Milan: Boban è l'uomo giusto per ripartire ma sei mesi sono pochi per chiunque.

Milan, Rebic e Ibra festeggiano il temporaneo 0-2 nel derby con l'Inter

L'effetto Ibra

Se con Piatek l'amore tecnico non era mai scattato, con Ibrahimovic al suo fianco è tutto un altro Rebic. Il carisma e la presenza di Zlatan stanno rappresentando il trampolino di lancio ideale per le qualità di Ante: la rete del temporaneo 0-1 nel derby ne è stata la dimostrazione più efficace. Dalic non lo nasconde. Per il Ct Ante si è ripresentato in rossonero nella sua versione mondiale: