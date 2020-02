L'allenatore argentino - che l'anno scorso aveva trascinato gli Spurs alla finale Champions poi persa contro il Liverpool - sarebbe stato sondato da parte dei dirigenti del club, che non intendono farsi trovare impreparati in caso di addio di Guardiola.

Tra questi come noto anche la Juventus, ma soprattutto il Barcellona. Alla luce dei recenti sviluppi del Manchester City , il manager può lasciare l'Inghilterra a fine stagione. E secondo il Sun, se Pep dovesse decidere di andare via, al suo posto, sulla panchina del club di Premier League sarebbe pronto a sedere Mauricio Pochettino che, nel corso dell'attuale stagione, è stato esonerato dal Tottenham.

La stangata dell'Uefa fa male e potrebbe capovolgere totalmente i piani del Manchester City . Allo stato attuale i Citizens dovranno rinunciare per due stagioni a partecipare alla Champions League (così come le altre coppe europee) e questo può indirizzare la scelte future di Josep Guardiola . L'allenatore di origine catalana è ambito da moltissimi club, non è certo una novità.

