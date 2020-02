La penalizzazione può essere retroattiva e il Liverpool sorpasserebbe i Citizens.

di Redazione Fox Sports - 16/02/2020 11:42 | aggiornato 16/02/2020 11:47

Secondo il "Mail on Sunday", il Manchester City potrebbe rischiare molto di più rispetto alla "semplice" esclusione dalle competizioni per le prossime due stagioni, a seguito della violazione delle regola del FFP. A rischio ci sarebbe infatti anche la vittoria della Premier League 2013/2014.

Questo potrebbe accadere in quanto la penalizzazione dei punti potrebbe essere anche retroatttiva ed estendersi a quel campionato qualora la Football Association e la Premier League stessa dovessero confermare le violazioni finanziarie già riscontrate dall'Uefa.

In quella stagione, infatti, gli uomini all'epoca allenati da Manuel Pellegrini chiusero al primo posto con 86 punti, appena due in più del Liverpool, in quel campionato allenato da Brendan Rodgers (solo successivamente sostituito da Jurgen Klopp). In caso di penalizzazione, di conseguenza, il Manchester City scalerebbe di posizioni in classifica e il titolo verrebbe assegnato d'ufficio ai Reds. Insomma, per i Citizens - già impegnati a difendersi contro la sanzione UEFA - potrebbe continuare a piovere sul bagnato anche all'interno del Regno Unito.